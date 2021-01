Nye Borgerlige vil bryde sædvane i rigsret-afstemning

Hvis der skal stemmes om en rigsret mod Inger Støjberg (V), vil NB ikke følge clearingsystemet i Folketinget.

Ved en eventuelt afstemning om en rigsretssag mod Inger Støjberg (V) vil Nye Borgerlige ikke følge Folketingets clearingssystem. Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Clearingaftaler i Folketinget er uformelle aftaler partierne imellem. De sikrer, at flertallet bliver fulgt, selv om ikke alle Folketingsmedlemmer er i salen.

Det betyder, at det ikke gør en forskel, om medlemmer er syge eller forhindret i at være i Folketingssalen.

- Vi fire fra Nye Borgerlige møder op på dagen og trykker på den røde knap, uanset hvor mange de andre partier stiller med. Det skylder vi vores vælgere at gøre i en sag, som vi tillægger stor betydning.

- I praksis vil clearingsystemet være ophævet for vores vedkommende. Det har jeg meddelt Folketingets sekretariat, så de andre partier kan indrette sig efter det, skriver Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i meddelelsen.

At Nye Borgerlige ikke vil følge clearingaftalen kan betyde, at alle medlemmer af Folketinget må møde op og stemme, hvis det skulle komme dertil.

- Det er kun rimeligt, at hvert enkelt folketingsmedlem med sin stemmeafgivelse viser danskerne, hvor man står i denne sag, skriver Pernille Vermund.

Det er ikke besluttet, om Folketinget skal stemme om et beslutningsforslag om at rejse en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Sagen handler om adskillelsen af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, i 2016, hvor Inger Støjberg var minister. Først ombudsmanden, siden byretten, så Instrukskommissionen og sidst uvildige advokater har vurderet, at den praksis var ulovlig.

Instrukskommissionen har desuden fundet, at Inger Støjberg var vidende om, at udførslen af en sådan praksis ville være ulovlig. Og at hun vildledte Folketinget i sagen i en længere periode.

Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og Frie Grønne har alle sagt, at de vil stemme for en rigsret. Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har sagt, at de vil stemme imod.

Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative har endnu ikke meldt ud, hvad de vil stemme. Hvis Venstre eller Socialdemokratiet stemmer for, vil der være flertal.

/ritzau/