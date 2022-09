Nye Borgerliges advokatvurdering: Mette F. kan dømmes ved rigsret

Advokatfirma ser grundlag for, at Mette Frederiksen (S) og Mogens Jensen (S) kan straffes i Rigsretten.

Hvis statsminister Mette Frederiksen (S) og tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) blev stillet for en rigsret i Minksagen, "så vil det også føre til domfældelse af de to ministre".

Det er vurderingen fra Morten Schwartz Nielsen fra Lund Elmer Sandager. Advokatfirmaet er blevet hyret af Nye Borgerlige til at komme med en juridisk vurdering på baggrund af Minkkommissionens rapport fra juni.

- Summen i forhold til statsministeren er, at der som minimum er handlet groft uagtsomt og derfor også er grundlag for ansvar efter ministeransvarlighedsloven, siger han ved præsentationen af vurderingen i Tivoli Congress Center i København.

Samme vurdering gælder altså for Mogens Jensen, der gik af i november 2020.

Adskillige andre jurister har ellers vurderet, at der ikke er grundlag for at stille Mette Frederiksen for Rigsretten.

Nye Borgerlige har længe ønsket en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Partiet har samlet omkring 800.000 kroner sammen fra folk, der deler synspunktet, til at betale advokatfirmaet for den juridiske vurdering.

Morten Schwartz Nielsen og hans kollega Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager understreger, at det er op til Folketinget at drage eventuelle politiske konsekvenser.

Regeringens støttepartier i rød blok afviste efter Minkkommissionens rapport i juni, at der var grundlag for at gå videre med sagen, i første omgang med en advokatundersøgelse.

Partierne i blå blok har til gengæld længe ønsket yderligere konsekvenser for Mette Frederiksen end den såkaldte næse, det vil sige kritik, som et flertal i Folketinget tildelte hende i juli.

Tilbage i april sidste år stemte Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og den daværende løsgænger Inger Støjberg for et borgerforslag om en rigsretssag mod Mette Frederiksen.

Det skete på et tidspunkt, hvor Minkkommissionen var blevet nedsat

Ritzau forsøger at indhente kommentarer fra De Radikale, SF og Enhedslisten til vurderingen fra Lund Elmer Sandager.

