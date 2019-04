Nye Borgerliges politik fjerner 40.000 offentligt ansatte

Minusvækst på 0,5 procent frem mod 2025 kan betyde 40.000 færre offentligt ansatte, viser svar fra minister.

Nye Borgerliges økonomiske politik kan komme til at betyde, at der om godt fem år vil være 40.000 færre fuldtidsansatte i den offentlige sektor.

Det fremgår at et svar fra Finansministeriet.

Finansministeriet har beregnet, at antallet af fuldtidsansatte reduceres fra 670.000 i dag til 630.000 i 2025, hvis der indføres minusvækst på 0,5 procent, som Nye Borgerlige forslår.

Det er altså et fald på 40.000 personer, som svarer til seks procent.

Det er Pernille Vermund, formanden for Nye Borgerlige, ganske tilfreds med, for det vil frigive arbejdskraft til den private sektor, siger hun.

- For os er det afgørende, at den private sektor bliver større i forhold til den offentlige sektor, så vi kan fremme væksten og velstanden i vores samfund, siger Pernille Vermund.

- En konsekvens af vores økonomiske politik er, at der bliver skabt ca. 100.000 nye, private arbejdspladser i Danmark. For at besætte de stillinger er det rigtig godt, at der bliver frigivet akademikere og djøfere fra det offentlige til gode job i den private sektor.

Spørgsmålet er stillet af Folketingets finansudvalg. Finansministeriet bemærker i besvarelsen, at den er forbundet med usikkerheder og er baseret på skøn.

Ministeriet spørges specifikt til, hvordan udviklingen i antallet af blandt andet sygeplejersker, pædagoger, lærere og politibetjente vil se ud, hvis der indføres minusvækst på 0,5 procent.

Men Pernille Vermund forsikrer, at det ikke er de stillingstyper, som skal væk.

- Når man starter med at skære en offentlig sektor, så starter man med at skære al krølfedtet af først, siger Pernille Vermund.

- Vi skal sørge for, at vi for decentraliseret vores samfund, så vi ikke har brug for den massive top af mellemledere og akademikere, som præger den offentlige sektor i dag, siger hun.

I forhold til den økonomiske politik går Nye Borgerlige ud over minusvækst i det offentlige til valg på skattelettelser og færre afgifter.

