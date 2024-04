Nye Borgerliges sæde i Folketinget afventer Peter Seiers bedring

Nye Borgerliges eneste tilbageværende Folketingsmedlem Peter Seier Christensen er i bedring, efter at både en kræftsygdom og stressmelding har holdt ham fra politik i et år.

Indtil da afstår partiet fra at spekulere i, hvordan hans mandat i Folketinget kan bruges.

- Han er i planmæssig behandling for et cancerforløb og stress, som jo har ramt ham rigtig, rigtig hårdt. Det går fremad, siger Lars Eldrup, partisekretær i Nye Borgerlige og politisk rådgiver for Peter Seier Christensen.

Partiet har været kastet ud i turbulens, efter medstifter og formand Pernille Vermund trak sig og opfordrede til at lukke partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Folketingsgruppen blev lukket ned, men Peter Seier Christensen var ikke klar til at dreje nøglerne om.

Tirsdag aften har partiet på et ekstraordinært årsmøde vedtaget at fortsætte trods Vermunds afsked og forsøg på afvikling af partiet. Ligeledes er den tidligere DF-politiker Martin Henriksen valgt som formand.

Selv om Pernille Vermund er skiftet til Liberal Alliance, og Kim Edberg er skiftet til Danmarksdemokraterne, har Peter Seier Christensen stadig sit mandat i Folketinget.

Det er afgørende, for hvis han vender tilbage fra sin sygemelding, kan han genskabe en Folketingsgruppe, og så behøver partiet ikke indsamle underskrifter for at blive opstillingsberettiget.

Den slags overvejelser om, hvordan mandatet skal bruges, vil partiet dog skåne Peter Seier Christensen for.

- Peter skal have lov til at fokusere på at komme til hægterne. At tage fat på den snak omkring mandatet og opstillingsberettigelse er noget, der vil presse ham. Og der er ingen, der ønsker at presse Peter til noget som helst, siger Lars Eldrup.

- Der er fuldtonet opbakning og forståelse fra partiet. Peter skal bare have fred og ro til at komme til hægterne, og det kommer han. Jo bedre, vi passer på ham, jo hurtigere kommer han tilbage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er sket meget i dansk politik, siden Peter Seier Christensen meldte sig syg.

Senest er SVM-regeringens flertal blevet en tand mere spinkelt, efter Mads Fuglede skiftede fra Venstre til Danmarksdemokraterne.

Det har åbnet for, at nye parlamentariske konstellationer kan bringe regeringen i flertalskneb, og det er ikke gået Lars Eldrups næse forbi.

Han har vendt det med Peter Seier Christensen.

- Selvfølgelig har vi da snakket om, hvordan det politiske landskab ser ud, men hvad vi sidder og finder på, det holder jeg for mig selv.

/ritzau/