Nye brugerråd skal give ældre på plejehjem større trivsel

Der bør etableres plejehjemsråd på alle landets 950 plejehjem.

Det mener Danske Ældreråd og Kommunernes Landsforening (KL).

Rådene skal fremme trivslen på plejehjemmene og give beboere og pårørende medbestemmelse, lyder det i en pressemeddelelse.

- Der er ingen tvivl om, at ældreplejen i dag er under pres. Og derfor er det at sikre ordentlig pleje af vores ældre medborgere en af vores mest prioriterede opgaver, siger Michael Fenger (K).

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er borgmester i Gentofte og desuden næstformand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

- Vi tror på, at et plejehjemsråd vil gøre en forskel for den enkelte, da forummet giver rum til at diskutere tiltag, der vil have en direkte effekt på de ældres hverdag, siger han.

Rådene kan eksempelvis bestå af beboere, pårørende og medarbejdere på det enkelte plejehjem.

Men man kan også invitere repræsentanter for det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv med ind, fremgår det af forslaget.

Rådet skal ikke beskæftige sig med kontrol, tilsyn eller personaleforhold.

Opgaven er at diskutere nye tiltag og aktiviteter, der kan gøre livet som ældre på plejehjem bedre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan for eksempel være tiltag, der fremmer samarbejdet med pårørende og giver beboerne mulighed for mere selvbestemmelse.

- Vi ønsker med plejehjemsråd at skabe et rum, hvor beboere, pårørende og lokale ressourcepersoner i tæt dialog med plejehjemslederen bidrager til at fastholde en god kultur og udvikle plejehjemmene, siger formand for Danske Ældreråd Inge Møller Nielsen.

Der er allerede flere kommuner, der har gode erfaringer med plejehjemsråd eller plejehjemsbestyrelser, fremgår det af pressemeddelelsen.

Parterne har nu lavet en skabelon, der kan benyttes af andre, der ønsker at gå samme vej.

Forslaget kommer i kølvandet på, at SVM-regeringen i regeringsgrundlaget fra december netop lagde op til, at offentlige institutioner som eksempelvis plejehjem skal have brugerbestyrelser.

/ritzau/