Nye bygninger er klar til at modtage Danmarks moderne kampfly

Byggeriet F-35 Campus Skrydstrup står færdigt, og man er dermed klar til at tage imod de første F-35-kampfly, som efter planen snart kommer til Danmark.

Det skriver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fredag i en pressemeddelelse.

Danmark har indkøbt i alt 27 F-35-fly, som over tid skal erstatte den nuværende flåde af F-16-fly.

Nogle af F-16-flyene skal til gengæld sendes til Ukraine, hvor de skal hjælpe ukrainerne i deres kamp mod Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter planen kommer de første fire nye F-35-fly til Skrydstrup 1. oktober.

Der vil de blive taget imod af de ansatte på flyvestationen, som også kendes under navnet Fighter Wing Skrydstrup.

Det glæder man sig til, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi er meget spændte på at komme i gang med at bruge bygningen. Det er en specialdesignet bygning, der er optimeret til det, vi skal bruge den til, i forhold til at få F-35-kapaciteten til at fungere, siger oberst "IME", chef for Fighter Wing Skrydstrup.

Obersten udtaler sig under et dæknavn af sikkerhedsmæssige årsager.

Det nye byggeri er over 35.000 kvadratmeter stort og har kostet omkring 1,3 milliarder kroner.

/ritzau/