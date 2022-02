Nye CO2-afgifter behøver ikke koste virksomheder livet

Ekspertgruppe vurderer ikke, at højere afgifter behøver betyde, at store CO2-udledere lukker og slukker.

Selv om man ændrer de nuværende CO2-afgifter i forsøget på at reducere den nuværende udledning frem mod 2030, behøver det ikke at betyde, at store CO2-udledende virksomheder må dreje nøglen om.

Det forklarer tidligere overvismand Michael Svarer, som er formand for den ekspertgruppe, der tirsdag præsenterer sine anbefalinger til et nyt CO2-afgiftssystem.

Anbefalingerne anviser tre veje til at nå den ønskede årlige reduktion på 3,5 millioner ton fra danske virksomheder.

- Model to og tre er et afgiftsniveau, som er øget, men det er ikke i et omfang hvor de må lukke.

- Vi vurderer at dansk erhvervsliv godt kan udvikles på baggrund af de her modeller og ikke skal afvikles, siger han ved præsentationen i Eigtveds Pakhus i København.

Den første af de tre modeller arbejder med en ensartet beskatning af virksomhederne og vil efter ekspertgruppens vurdering gå så hårdt ud over store udledere som eksempelvis cementproducenten Aalborg Portland, at de enten lukker eller flytter produktionen til udlandet.

Til gengæld er modellen den billigste og mest effektive måde at nå reduktionerne på.

De to øvrige modeller arbejder med differentierede satser, hvor visse brancher slipper billigere, og hvor man til gengæld giver rabatter til de virksomheder, der formår at indfange og lagre noget af den CO2, som de ellers ville udlede.

/ritzau/