Nye ejendomsvurderinger udskydes igen

Netmediet EjendomsWatch erfarer, at ejendomsvurderinger, der skulle komme i foråret, udskydes med et helt år.

De nye ejendomsvurderinger bliver udskudt igen. Denne gang med et helt år, erfarer netmediet EjendomsWatch. Vurderingerne skulle have været klar i andet kvartal 2019.

De nye vurderinger skal baseres på et helt nyt ejendomsvurderingssystem, da det gamle er meget fejlbehæftet. Men det nye system er ikke blevet klar til tiden.

I første omgang blev de nye vurderinger udskudt til andet kvartal 2019. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har tidligere sagt, at tidsplanen måske skal skubbes en smule mere.

Men ifølge EjendomsWatch bliver der altså tale om et helt år. Det vil skatteministeren orientere de øvrige forligspartier om på et møde i eftermiddag, skriver netmediet.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, kalder det "super ærgerligt".

- Men hvad kan vi gøre? Vi kan jo ikke trække stikket på systemet nu, for så har vi jo ingenting, siger han til EjendomsWatch.

- Vi har ikke så mange handlemuligheder end at sige, at vi tager til efterretning, at det går yderligere et år.

/ritzau/