Nye håndværkerkollegier skal mindske frafald på uddannelser

Et kollegie, der er beregnet til håndværkerelever, er taget i brug i Horsens.

Det skriver DR.

Det er Fonden for Håndværkerkollegier, der står bag det nye byggeri, som skal efterfølges af kollegier af samme type i henholdsvis Herning og Roskilde.

Boligtilbuddet skal styrke sammenholdet blandt håndværkerelever, og håbet er, at det kan være med til at mindske frafaldet fra uddannelserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det forklarer kollegiedirektør Anne Sophie Madsen.

- Det er en gruppe, som ikke er blevet prioriteret særligt højt, selv om der er blevet talt meget om, at der mangler faglærte.

- Det her skal give en stolthed til unge, der vælger at gå den her vej, siger hun til DR.

Som det er nu, er det kun 60 procent af de unge på en erhvervsuddannelse, der gennemfører uddannelsen.

De fleste lærlinge bor normalt for dem selv under deres uddannelse, men på den nye type kollegie kan de bo under samme tag både under skole- og praktiktiden.

De nye kollegier er indrettet med værksteder, der kan benyttes af eleverne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) forventer ifølge DR, at de nye kollegier vil medvirke til at mindske frafaldet på erhvervsuddannelser.

Han siger, at kollegierne kan være med til at skabe en "efterskolestemning", som vil være attraktiv for mange.

De tre håndværkerkollegier koster 1,5 milliarder kroner, der betales af BRFfonden.

Kollegiet i Herning skal stå klart i 2025, mens kollegiet i Roskilde ventes klar i 2027, fremgår det af hjemmesiden for Fonden for Håndværkskollegier.

/ritzau/