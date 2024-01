Nye kasseapparater er vigtigt skridt i kamp mod hvidvask

En lang række virksomheder skal senest fra 1. januar have udskiftet deres kasseapparater.

På det tidspunkt bliver en række nye krav til kasseapparater for udvalgte brancher implementeret.

Der er tale om 15 krav, som blandt andet skal gøre det sværere at lave kreativ bogføring, hvis man har interesse i at snyde systemet og for eksempel hvidvaske penge.

Hvis man fra dags dato bliver opdaget i at have et forældet kasseapparat, bliver man sanktioneret med en bødestraf.

I første omgang på 10.000 kroner.

De brancher, der bliver omfattet af regelændringerne, er restauranter, pizzeriaer, grillbarer, isbarer, caféer, værtshuse, diskoteker, købmænd og døgnkiosker med videre.

For den enkelte virksomhed inden for de brancher indebærer det, at hvis man har en omsætning på mindre end 10 millioner kroner, skal man leve op til de nye krav.

Der er ikke en præcis oversigt over, hvor mange virksomheder der er omfattet af regelændringen.

Det fortæller Malle Uldal, der er projektleder i Nets.

- Skat har senest sendt et brev ud til 11.000 virksomheder om, at nu sker det. Det passer nogenlunde med vores bud på, hvor mange virksomheder der er i brancherne. Men der findes ikke god data på, hvor mange der har de forældede kasseapparater, siger han.

Allerede i 2017 vedtog den daværende regering "Styrket indsats mod sort arbejde".

Siden da har det været muligt for skattemyndighederne at pålægge virksomheder at skifte system, hvis de har opdaget, at en virksomhed har været lidt for kreativ.

- Sidste år udførte Skat omkring 300 kontrolbesøg. I to ud af tre tilfælde var der noget, der ikke så helt rigtigt ud. Derfor besluttede man at sige, at nu skal de her udvalgte industrier udskifte deres systemer, siger Malle Uldal.

