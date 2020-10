Blandt iagttagere er der bred enighed om, at toppolitikerne Morten Østergaard (R) og Frank Jensens (S) afgang markerer et skifte i debatten om seksuelle krænkelser. Men mens nogle frygter en uskøn personjagt på alverdens mænd, påpeger andre, at kun tilståelsessager har ført til politikeres fald