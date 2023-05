Nye nordiske kostanbefalinger vil guide til at spise miljøbevidst

Det er ikke kun vigtigt at vide, hvilken mad der er godt for helbredet, men også hvilken mad der er godt for miljøet.

Derfor integreres sundhed, klima og miljø for første gang i de nordiske næringsstofanbefalinger, som udkommer 20. juni.

Det er første gang siden 2012, at de nordiske næringsstofanbefalinger bliver opdateret.

- Den nye udgave af de nordiske næringsanbefalinger er et stykke modigt pionerarbejde.

- Den vil guide os i, hvordan vi skal spise for vores egen og for planetens sundhed, siger Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Ministerrådet har bestilt og finansieret rapporten.

Anbefalingerne beskriver ligesom tidligere, hvilken mængde vitaminer og mineraler, fedtstoffer og kulhydrater kroppen skal bruge for at have det godt.

Der forventes at komme nye anbefalinger om at mindske mængden af kød, man spiser.

- Den opdaterede rapport ventes blandt andet at indeholde nyheder om det anbefalede indtag af sukker og mængden af fuldkorn i kosten. Den anbefalede mængde kød ventes at blive mindsket af både sundheds- og miljømæssige årsager, fremgår det af en pressemeddelelse fra Nordisk Råd.

I fire årtier har rapporten fungeret som grundlag for nationale kostråd i Norden og de baltiske lande.

De anbefalinger, som nu lanceres, er resultatet af fem års arbejde udført at cirka 400 nordiske og internationale forskere, som har gransket tusindvis af forskningsstudier.

De danske kostråd blev senest opdateret i 2021.

Kostrådene, som havde overskriften "de officielle kostråd - godt for sundhed og klima", indeholder fokus på at mindske klimabelastningen gennem den mad, man spiser.

To af rådene lyder: "Spis planterigt, varieret og ikke for meget" og "Spis mindre kød - vælg bælgfrugter og fisk".

Det vides endnu ikke, om de opdaterede nordiske næringsstofanbefalinger vil føre til en opdatering af de danske kostråd.

