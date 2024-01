Nye øvelser skal hjælpe unge med at undgå sex uden samtykke

Alle unge bør undervises mere i, hvordan man udtrykker egne grænser, når det kommer til flirt og sex, og hvordan man er opmærksom på andres signaler og grænser.

Det mener Det Kriminalpræventive Råd, som derfor har opdateret undervisningsmateriale om sex, så det inkluderer viden og råd om samtykkeloven, grænser og signaler.

Det skriver rådet i en pressemeddelelse, hvor formand Erik Christensen påpeger, at for mange unge er usikre på, hvordan man håndterer samtykke til sex i praksis.

- Der er brug for mere dialog og oplysning om samtykke og sex, hvis vi vil mindske antallet af seksuelle overgreb, siger han i meddelelsen.

Siden 2021 har sex uden samtykke været strafbart. Ifølge en offerundersøgelse mente mellem 62.000 og 82.000 kvinder i 2022, at de havde været udsat for voldtægt inden for de seneste fem år.

Undersøgelsen var foretaget af Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd

Materialet er udarbejdet i samarbejde med Sex og Samfund og skal hjælpe de unge til at navigere i seksuelle relationer uden, at det ender i voldtægt eller situationer, hvor det er uklart, om man er gået over grænsen.

Det omfatter blandt andet nye øvelser, der sætter samtykke på skoleskemaet.

Det er udarbejdet til ungdomsuddannelserne samt 9. og 10. klasse. Erik Christensen ser positivt på, at der er indført obligatorisk seksualundervisning på gymnasierne.

Men han opfordrer til, at undervisningen udbredes til alle ungdomsuddannelser og uddannelsestilbud til unge.

Ifølge en undersøgelse fra rådet selv er det særligt unge fra erhvervsskolerne, der føler sig utilstrækkeligt oplyst om samtykke.

- Det kalder på, at seksualundervisning skal gøres obligatorisk på alle erhvervsuddannelser, lyder det fra rådets formand, Erik Christensen.

