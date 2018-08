Nye oplysninger om støj fra kampfly frustrerer nabogruppe

Borgergruppes tillid til Forsvarsministeriet lider knæk efter nye oplysninger om støj fra F-35-kampfly.

Tilliden til Forsvarsministeriet har lidt et knæk efter nye oplysninger om støjen fra kommende F-35-kampfly.

Det siger formand for gruppen Naboer til Flyvestation Skrydstrup Per Bromann.

- Vi er forundrede og skuffede over de oplysninger, der nu er kommet frem.

- Selvfølgelig er tilliden da knækket en smule, siger Per Bromann.

Det er oplysninger i Jyllands-Posten søndag, der får nabogruppen til at tvivle på ministeriets oplysninger om det fremtidige støjniveau.

Ministeriet vidste ifølge avisen allerede i efteråret 2017, at det ikke umiddelbart kunne lade sig gøre at få valideret beregninger, der skulle vise, at flyene kunne flyve, så de overholdt støjgrænserne.

Disse oplysninger blev angiveligt skjult for Folketinget, før man skulle godkende første bevilling til de milliarddyre kampfly.

I november samme år holdt nabogruppen borgermøde om sagen med deltagelse af Forsvarsministeriet.

På daværende tidspunkt havde ministeriet ifølge Jyllands-Posten været i kontakt med det amerikanske udviklingskontor for F-35-flyet, Joint Program Office, for at få valideret, at flyene kunne støje mindre ved at skrue på motorindstillingerne.

Men det kunne man ikke få bekræftet hos flyproducenten.

"Ingen vil tage ansvaret for dette", skrev en medarbejder ifølge Jyllands-Posten i en mail til det danske kampflykontor i september sidste år.

- Det, vi er kede af, er, at man ikke bare sagde det fra starten. Så kunne vi have snakket åbent og ærligt hen over bordet om det.

- Man burde have sagt: Vi har de og de problemer, kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade. Så kunne vi være kommet videre derfra. Det havde været meget nemmere, siger Per Bromann.

De nye oplysninger gør, at naboformanden vil have meget sværere ved at fæstne lid til oplysninger fra ministeriet fremadrettet.

- Det er jo ikke fordi, vi generelt har noget imod kampflyene. Vi vil bare gerne have vide, hvor meget det kommer til at larme.

- Så kan vi på den baggrund selv tage stilling til, om vi kan bo i området, have børn i området, eller om vi vil flytte.

Flere eksperter i forvaltningsret vurderer over for Jyllands-Posten, at Folketinget er blevet vildledt.

Det afviser Forsvarsministeriet søndag i en skriftlig udtalelse.

Enhedslisten har bebudet, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kaldes i samråd på baggrund af de nye oplysninger.

/ritzau/