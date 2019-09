Nye optagelseskrav til gymnasiet

* Den tidligere regering indførte efter et uddannelsesforlig et krav om, at visse elever skal bestå en optagelsesprøve for at komme på en gymnasial uddannelse.

* Prøven er obligatorisk for de elever, som har fået et karaktersnit på under fem i folkeskolen eller kommer fra en prøvefri fri- eller efterskole - uanset om eleven har bestået 9. klasses afgangsprøve tidligere.

* 14. juni i år tog cirka 5300 elever den første nationale optagelsesprøve for at komme på gymnasiet eller hf.

* I prøven skulle elever bestå dansk, engelsk, matematik og fysik og opnå en karakter på minimum 4 i dem alle.

* Hvis eleverne fik karakteren 2 i blot et enkelt fag, blev de nægtet optagelse - uden mulighed for kompensation. Også selv om deres samlede snit var over 4.

* Det sidste krav har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) valgt at sløjfe. Således er et snit på 4 nu nok.

* Desuden er det blevet muligt for unge, som ombestemmer sig sent og alligevel vil i gymnasiet, at komme til optagelsesprøve i september eller oktober.

Kilder: Politiken, Børne- og Undervisningsministeriet.

/ritzau/