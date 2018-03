Nye psykiatriafdelinger står tomme hen

De første 15 sengepladser til meget farlige psykisk syge personer er åbnet i Vejle. Men de er ikke i brug - og der åbner 135 mere i løbet af året.

150 særlige pladser til meget psykisk syge personer skulle øge sikkerheden for de ansatte på landets bosteder.

De første 15 sengepladser åbnede 1. marts i Vejle, men sengene er stadig redt, og pladserne endnu tomme.

Problemet er ifølge FOA's formand, Dennis Kristensen, at indlæggelsen her skal være frivillig, og farlige beboere derfor ikke kan tvangsflyttes til de nye afdelinger.

Han mener, at man bliver nødt til at tage de svages parti, når nogen udgør en fare for andre.