Nye regler betyder at mange coronapas udløber søndag

Tusindvis af danskere vil fra og med søndag opleve, at deres coronapas ikke længere er gyldigt.

Årsagen er, at Folketingets Epidemiudvalg i onsdags besluttede at forkorte gyldigheden af coronapasset til fem måneder for dem, der endnu ikke har fået tredje vaccinestik, eller som har haft coronapas i kraft af, at de tidligere har været smittet.

Det sker, fordi det har vist sig, at den dominerende omikronvariant har været bedre til at trænge igennem vaccinerne, end det var tilfældet med delta.

Og så kan det være med til at opfylde et politisk mål om, at flere lader sig vaccinere tredje gang, så smitten spreder sig langsommere.

Der gælder dog særlige regler for personer under 18 år.

Børn fra 14 år og ned behøver ikke fremvise coronapas. De 15-17-årige har stadig et gyldigt coronapas, hvis de har fået to stik.

Forskellen i reglerne skyldes, at tredje stik ikke er godkendt til personer under 18 år. Først den dag man fylder 18 år, vil reglerne om udløb gælde.

Hvis man ikke er vaccineret, kan man få coronapas, hvis man er testet negativ.

Er der tale om en PCR-test, gælder passet i 72 timer fra testtidspunktet. Er det derimod en lyntest, gælder det kun i 48 timer.

Derudover vil man have et gyldigt coronapas, hvis man er testet positiv for corona inden for de seneste fem måneder.

Her gælder det dog, at man først får sit coronapas 11 dage efter påvist smittet. Det gælder også, hvis man er vaccineret.

/ritzau/