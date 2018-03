Nye regler kan forbedre hjælp til sårbare unge

Antallet af psykisk sårbare unge er tredoblet på 10 år. Socialminister Mai Mercado (K) er meget bekymret over udviklingen og mener, at kommunerne skal hjælpe de unge ved at bruge nye regler i serviceloven, der styrker forebyggelsen for unge over 18 år

Andreas var 17 år, ensom og fortvivlet, da han opsøgte det frivillige rådgivningstilbud Headspace i efteråret 2015. Han havde brug for hjælp, fordi han havde mistet sin bror.

Familien oplevede, at det var svært at få støtte til Andreas, der havde afbrudt sin ungdomsuddannelse, fordi han efter dødsfaldet ikke længere kunne koncentrere sig om undervisningen. Headspace hjalp ham med at få kontakt til kommunen og psykiatrien. Men da han blev 18 år, kom han ind i kommunens hjælpesystem for voksne som et nyt og ubeskrevet blad.