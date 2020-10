Nye rejsevejledninger: Rejser til Tyskland og Cypern frarådes

Danmark fraråder nu ikke-nødvendige rejser til Tyskland, Cypern og yderligere fire svenske regioner.

Tyskland og Cypern er torsdag blevet sat på Udenrigsministeriets liste over lande, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes.

Desuden er yderligere fire regioner i Sverige kommet på listen, så det kun er Gävleborg, Kalmar, Värmland, Västerbotten og Västernorrland, der ikke frarådes unødvendige rejser til.

Den nordtyske region Slesvig-Holsten forbliver også åben, selv om resten af Tyskland nu er markeret som et såkaldt orange land.

Anbefalingerne træder i kraft torsdag klokken 16.

Letland har hidtil været på listen over lande, som det frarådes at rejse til, og det er landet fortsat. Indtil nu har det været, fordi Letland havde indført indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark, men landet har nu også krydset grænsen for, hvad Udenrigsministeriet ser som et bekymrende antal smittede.

Dermed er Grækenland og Norge nu de eneste lande, som det ikke frarådes at rejse til. Begge lande har markant lavere smittetal end Danmark.

For Norge er der dog krav om ti dages karantæne, hvis du rejser ind fra Danmark.

De orange markeringer betyder ifølge Udenrigsministeriet, at "risiciene er så alvorlige, at man bør have særlige grunde til at besøge området eller landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt".

Når et land bliver markeret som orange på grund af dets smittetal, betyder det også, at rejsende fra landet kun kan rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål.

Det kan få konsekvenser for tyske turister, der ellers er glade for at tage i sommerhus i Danmark. Sådan en ferie ses nemlig ikke som et anerkendelsesværdigt formål, medmindre man selv ejer sommerhuset.

Sidste år i november stod tyske turister for flere end 318.000 overnatninger i danske sommerhuse.

Andre anerkendelsesværdige formål kan for eksempel være at besøge en kæreste eller ægtefælle, eller fordi man arbejder i Danmark eller skal til jobsamtale.

Udenrigsministeriet gør hver torsdag status på rejsevejledningerne.

Et af de centrale elementer, som Udenrigsministeriet baserer sine rejsevejledninger på, er antallet af smittede i et land. Registrerer landet flere end 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere på en uge, bliver det farvet orange.

Tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse, ECDC, viser løbende udviklingen.

Tallene viser desuden, at Grækenland er på kurs mod at krydse Udenrigsministeriets grænse for 30 smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

Landet har i gennemsnit haft 29,8 smittede per 100.000 indbyggere om ugen de seneste to uger.

/ritzau/