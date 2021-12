Nye restriktioner for erhvervslivet gælder fra søndag morgen

De anbefalede nye coronarestriktioner fra regeringen vil gælde fra søndag morgen klokken 08, hvad erhvervslivet angår.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) efter et møde i Folketingets Epidemiudvalg.

Her var der ifølge Kollerup ikke et politisk flertal imod regeringens anbefalinger om nye restriktioner, som skal bremse den stigende coronasmitte i samfundet.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor omikron og smittesituationen udvikler sig meget voldsomt dag for dag.

- Derfor er jeg meget glad for, at vi fra regeringens side har fået meget bred politisk opbakning til at indføre nye restriktioner, som skal begrænse smitten og passe på folkesundheden i Danmark, siger Kollerup.

Det er uvist, hvilke partier der har bakket op om de nye tiltag. Eller om der er partier, som er uenige med regeringens anbefalinger, som i øvrigt flugter med sundhedsmyndighedernes indstillinger.

Restriktionerne betyder blandt andet, at restauranter må lukke for mad og drikke tidligere end i dag. Sidste udskænkning skal senest ske klokken 22 i barer, restauranter og caféer.

Disse steder skal så lukke klokken 23 til 05. Og i det hele taget vil der være forbud mod salg af alkohol bredt efter klokken 22 og før klokken 5.

Desuden kommer der i den kommende tid arealkrav, når der eksempelvis skal handles ind eller købes julegaver i butikker.

- Det her er hele tiden en afvejning med, hvordan vi får den bedst mulige håndtering af smittesituationen og den mest skånsomme situation for dansk erhvervsliv og økonomien i det hele taget.

- Der er Epidemikommissionen kommet med en meget klar anbefaling. Det er den, vi følger fuldstændig og nu har fået opbakning til på Erhvervsministeriets område, siger Kollerup.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har allerede udtalt, at der vil være økonomisk kompensation til dem, der bliver ramt af restriktioner. Det bekræfter Kollerup.

Nogle erhverv vil allerede være dækket af de nuværende hjælpepakker til lønudgifter og andre faste udgifter, lyder det fra Kollerup.

Er der områder i erhvervslivet, som eksempelvis i særlig grad bliver ramt i den kommende juletid, skal der ses på yderligere hjælp til dem. Det vil Kollerup drøfte nærmere med Folketingets partier.

/ritzau/