Nye retningslinjer: Amatørhold kan igen spille kamp

Sportshold kan igen dyste mod hinanden. Men bolden skal rengøres undervejs, og man bør selv medbringe udstyr.

Et nyt sæt retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt betyder, at eksempelvis fodbold- og håndboldhold på amatørniveau igen kan spille mod hinanden efter coronakrisen.

Det skyldes blandt andet, at Folketinget har besluttet at lempe forsamlingsforbuddet. Op til 50 personer må samles gældende fra mandag.

Tidligere har grænsen været på ti personer.

I retningslinjerne står der, at sportsaktiviteter med tæt fysisk berøring som dans, håndbold, fodbold og basket kan gennemføres.

Det er dog under forudsætning af, at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger. Her gælder blandt andet afspritning og grundig hygiejne.

Hos DGI, Danske Gymnastik- Idrætsforeninger, siger konstitueret direktør Troels Rasmussen, at det er glædeligt endelig at kunne åbne op for den kompetitive del af breddeidrætten.

- Man kan kalde det en mere eller mindre fuld genåbningen af idrætten, for alle aktivitetstyper er tilladte. Selvfølgelig under ordnede forhold og stærk hensyntagen til retningslinjerne, siger han.

Ifølge retningslinjerne bør man så vidt muligt holde anbefalingen om en meters afstand.

I sportsgrene med kraftig udånding anbefales det dog at holdes to meters afstand.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør man lave sundhedsmæssige tiltag for at forebygge smitte med coronavirus under idrætsbegivenhederne.

Der lægges også op til at lave en inddeling af banearealer i felter. Man bør lade være med at samle sig før og efter sportsbegivenhederne. Ligeledes opfordres spillere til at medbringe eget udstyr.

Spiller man en håndboldkamp, bør man også rengøre bolden grundigt undervejs eller efter brug.

Hos DGI mener man, at det er en overskuelig opgave for klubber og foreninger at overholde retningslinjerne.

- Vi skal som idrætsforeningerne skabe de rigtige rammer for kampene. Jeg vil ikke sige, det er en stor udfordring, men der er selvfølgelig ting, vi skal forholde os til, siger Troels Rasmussen.

Retningslinjerne er udarbejdet af blandt andre Kulturministeriet, sundhedsmyndighederne og idrættens organisationer.

