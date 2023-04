Nye slagkraftige kampvogne fra dansk side lægger pres på udlandet

Danmark har sammen med Holland taget et nyt skridt i hjælpen til ukrainerne, der blev invaderet af nabolandet Rusland for over et år siden.

Danmark og Holland har indgået et samarbejde om at donere 14 Leopard 2-kampvogne, som anses for at være de mest effektive og avancerede kampvogne, der produceres.

Donationen er et lille bidrag og har ikke en umiddelbar effekt på krigen, siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.

- Men det er væsentligt. Det ligger et pres på andre lande.

- Det kan være vanskeligere for mere fodslæbende lande at stå tilbage, når et land som Danmark går ret langt og nu kommer med en melding om endnu en våbendonation, siger han.

Beskeden om den nye donation kom torsdag morgen fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Fredag rejser Troels Lund Poulsen til den amerikanske luftbase Ramstein Airbase i Tyskland, hvor 50 lande, som støtter Ukraine, mødes.

Her vil landene drøfte yderligere donationer til Ukraine. Og den nye melding vil gøre det nemmere for Troels Lund Poulsen at deltage i mødet, lyder det fra Flemming Splidsboel Hansen:

- Så kan han komme ind med et fast blik og en rank ryg og sige, vi har besluttet, at vi vil levere igen.

Troels Lund Poulsen oplyste torsdag morgen, at kampvognene kan blive leveret til Ukraine i begyndelsen af 2024.

- Ukrainerne er utålmodige, og de vil selvfølgelig gerne have så meget som muligt så hurtigt som muligt. Men hvis det er vilkårene, så er det sådan det er, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han påpeger, at alle er forberedte på, at krigen vil trække ud, dermed vil der også være behov for, at der ankommer materiel i 2024.

Danmark har allerede doneret mindst 100 Leopard 1-kampvogne i samarbejde med Tyskland og Holland. Det er en ældre model end den, der nu er tale om.

Leopard 1-kampvognene vil inden for de kommende uger være klar til at blive sendt til Ukraine, hvor de i første omgang skal bruges til træning af de ukrainske soldater.

Den nye donation er på en milliard kroner, som Danmark og Holland deler. De danske udgifter dækkes via den nye Ukraine-fond, der blev præsenteret af et bredt flertal af Folketingets partier 15. marts i år.

