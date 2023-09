Benspænd for regeringens fortælling: Er det overhovedet blevet sværere at rekruttere sygeplejersker?

Velkommen til dagens Morgensamling, der i høj grad vil kredse om Christiansborg og regeringen, som for tiden møder kritik fra flere fronter.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har som bekendt lovet et lønløft på tre milliarder kroner til blandt andre sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, da de er blevet sværere at rekruttere og fastholde. Men holder den fortælling egentlig vand?

De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser ifølge Politiken, at betydeligt færre jobopslag, hvor der søges efter netop sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, ender forgæves end for blot et år siden. Og det samme mønster går igen i en analyse fra Finansministeriet.

Regeringens forslag er i forvejen blevet kritiseret for at bryde med den danske model. I dagens leder i Kristeligt Dagblad kan du læse mere om den svære balancegang, statsministeren går, når hun lover flere penge til specifikke faggrupper.

Fagbosser angriber skattelettelser

Løftet om højere løn til udvalgte målgrupper er ikke statsministerens eneste opsigtsvækkende forslag. Regeringen har for nylig lovet ekstra skattelettelser, og det vækker nu hård kritik fra flere fagforeninger, skriver DR. Ifølge Mona Striib, forbundsformand i FOA, er idéen “det rene vanvid”, da der i forvejen mangler penge i velfærden. Hun bliver bakket op af Anja C. Jensen, forbundsformand i HK Danmark, der mener, at “det er det forkerte tidspunkt at kigge på skattelettelser”.

Den nyvalgte formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Morten Skov Christiansen, melder sig også i koret af kritikere. Han opfordrer regeringen til at få prioriteterne i orden og sikre velfærdssamfundet, før man begynder at snakke skattelettelser.

Minister vil rette op på skæve ejendomsvurderinger

Vi bliver en smule ved den danske regering. Flere danskere fik sig et chok, da de nye ejendomsvurderinger tikkede ind i sidste uge. Mange af vurderingerne ramte nemlig langt forbi skiven, og derfor etablerer Skatteministeriet nu en taskforce og en ny enhed, som skal råde bod på fejlene. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Meldingen fra ministeriet kommer, efter at skatteminister Jeppe Bruus (S) tirsdag har været i samråd om det nye ejendomsvurderingssystem.

Færre børn bor på landet

Der bliver hastigt færre danske børn, som bor på landet. Det viser tal, som Kristeligt Dagblad har fået fra Danmarks Statistik. I 2010 boede 14 procent af alle danske børn i alderen nul til ni år på landet, mens det tal I 2023 er 11 procent. Og det kan ifølge en række eksperter få vidtrækkende konsekvenser for dansk kultur og identitet, hvis ingen mere kender til det liv, som de fleste plejede at leve.

“Der er særlige værdier knyttet til landsbysamfundet, blandt andet hvad angår sammenholdet. Det er en æra, der er ved at forsvinde,” lyder det fra en landsbyboer i artiklen, som du kan læse her.

Aserbajdsjan går til angreb i Nagorno-Karabakh

Morgensamling løfter langt om længe blikket fra Danmark og kigger mod Nagorno-Karabakh eksklaven, hvor det kristne armenske mindretal igen er under angreb. Efter ni måneders aserbajdsjansk blokade begyndte sirenerne tirsdag at hyle, mens kolonner af aserbajdsjanske kampvogne rykkede mod området.

Azerbaijan kalder angrebet for en antiterror-operation, men Armenien fastholder, at de ikke har soldater i området. Både USA og Rusland opfordrer Armenien og Aserbajdsjan til at stoppe kampene.

141 år gammelt kirkebyggeri bliver forsinket

Morgensamling slutter i Barcelona, hvor der var lagt op til en folkefest i år 2026, da den verdensberømte kirke Sagrada Familia efter planen skulle stå færdig. Men indbyggerne i den catalanske storby må væbne sig med tålmodighed, for byggeriet, som har været i gang siden 1882, er blevet forsinket på ubestemt tid på grund af corona. Det fortalte fonden bag opførelsen af kirken på et pressemøde i går aftes.

Opførelsen af kirken Sagrada Familia er blevet forsinket flere gange. Nu er byggeriet igen forsinket. - Foto: Pau Venteo/AP/Ritzau Scanpix.

At kirken skulle stå færdig i 2026 er næppe helt tilfældigt. Det er nemlig 100-året for kirkens berømte arkitekt Antoni Gaudís død. Fonden forsikrer dog om, at kirkens højeste tårn vil stå færdigt til at markere arkitektens dødsår.