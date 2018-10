Nye tilstandsrapporter vil dække færre skader

Nylanceret tilstandsrapport forringer boligejeres muligheder for at få dækket skjulte skader, advarer fagfolk.

Efter årelange diskussioner og masser af kritik er regeringen tæt på at lancere en ny og mere brugervenlig tilstandsrapport.

Men få måneder før den ventede lancering 1. februar 2019 står fagfolk i kø for at dumpe de nye rapporter, skriver Politiken.

Med en pædagogisk farveskala kan rapporten vurdere den nye boligs sundhedstilstand og afdække eventuelle skader i murværk, fundamenter og tagkonstruktioner.

Tanken er, at det skal være slut med teknisk komplicerede tilstandsrapporter, der er umulige at gennemskue og forstå for helt almindelige forbrugere.

I iveren efter at forenkle har myndighederne dog ændret eller omformuleret de gældende definitioner af byggeskader, lyder det ifølge Politiken.

Og det vil uvægerligt ændre retspraksis, udløse bunker af klagesager og forringe forbrugernes muligheder for at få forsikringsselskaberne til at dække de skjulte skader, der ikke fremgår af tilstandsrapporten, mener kritikere.

- Ironisk nok fører den nye karakterskala til en ringere forbrugerbeskyttelse. Færre skader vil simpelthen være dækket fremover via ejerskifteforsikringen. Det kan blive en grim overraskelse for boligejerne, siger Bjørn Christiansen, direktør i BfBE til Politiken.

BfBE er brancheforening for de større bygningssagkyndige og energikonsulenter.

Meldingen er den samme fra landets boligadvokater, der kalder de nye tilstandsrapporter for en "ommer":

- Når man ændrer et system så gennemgribende og uden dybere undersøgelser af konsekvenserne, så vil det uundgåeligt udløse en masse sammenstød i klagesystemet, siger næstformand for Danske Boligadvokater Peter Boe Christensen til Politiken.

- Dermed underminerer man jo den retspraksis og de klare afgørelser, der har formet sig gennem mange år. Det her kan ikke undgå at få konsekvenser for forbrugerne.

/ritzau/