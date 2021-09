Nye trusler kræver militær omstilling i Europa

To brændende tårne og en ændret verden.

Lørdag er 20-årsdagen for terrorangrebet i New York City, der resulterede i, at vestlige - herunder danske - soldater blev sendt afsted til Afghanistan. Nu har de sidste amerikanske og danske styrker forladt landet. Cirklen er sluttet.

Men nye trusler lurer forude - for Danmark og resten af de europæiske lande.

Henrik Breitenbauch, centerleder og militærforsker på Københavns Universitet, peger på fire hovedudfordringer for Danmark efter Afghanistan.

Ruslands aggressivitet som den største, Kinas forsøg på dominans, den stadig bestående terrortrussel og sidst - men ikke mindst - de europæiske og vestlige landes sikkerhedspolitiske sammenhængskraft.

- Den (sammenhængskraften, red.) er på mange måder forudsætningen for at kunne håndtere de andre tre problemer.

Og de europæiske lande får mere at se til, i takt med at USA retter øjnene mere mod Kina, siger Breitenbauch.

- Der vil komme en forøget europæisk rolle, og det har situationen i Kabul skubbet på for.

- Jo mere amerikanerne kigger mod Kina, jo mere vil Europa skulle tage ansvar for eget nærområde.

Ifølge Mikkel Runge Olesen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), tyder noget på, at der kan ske en opprioritering af det fællesmilitære samarbejde i Europa efter den sluttede Afghanistan-mission.

Dermed ikke sagt, at USA ikke fortsat vil være den vigtigste garant for europæisk sikkerhed.

- Man skal være lidt realistisk og se på, hvor det europæiske forsvarssamarbejde er lige nu. Der er de facto ikke noget klart alternativ til alliancen med USA igennem Nato - hverken på kort eller mellemlang sigt.

- Når det er sagt, kunne man forestille sig, at der er nogle europæiske lande, der tager det her som en anledning til at genoverveje, om man skal sætte tempoet op på det militære forsvarssamarbejde i Europa.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har adresseret sagen. I en kronik bragt i Jyllands-Posten i februar skrev de to, at Europa "aldrig igen vil kunne læne sig tilbage og overlade vores sikkerhed til USA".

- Vi skal løfte en større del af byrden ved at kunne forsvare os selv og vores fælles værdier og ved at bidrage til både regional og global fred og sikkerhed, hed det.

Spørgsmålet er, hvad et lille land med knap seks millioner indbyggere kan få af betydning i den henseende - særligt et land med et forsvarsforbehold i EU.

Blandt andet kampen om Arktis giver Danmark en rolle at spille i slaget mellem stormagterne.

- Små lande fylder ikke meget i absolutte tal, men kan nogle gange være foregangslande. De kan være med til at sætte en dagsorden for et fællesskab, hvad enten det er inden for Nato eller EU, siger Henrik Breitenbauch.

Debatten om, hvor meget af bnp'en - bruttonationalproduktet - der skal bruges på forsvar samt en eventuel afstemning om forsvarsforbeholdet, bliver i vores egen andedam derfor noget af det, der vil blive diskuteret i den nærmeste fremtid.

- Det her med, at de europæiske lande skal tage større ansvar for egen sikkerhed, kan blive et meget vigtigt emne, når det kommer til forhandlingerne om det næste forsvarsforlig, siger Henrik Breitenbauch.

Breitenbauch er dog på linje med Runge Olesen i, at selv om balancen er skiftet, så de europæiske lande orienterer sig mere militært mod EU end tidligere, er den transatlantiske forbindelse stadig altafgørende.

- Det er ikke enten eller. Vi har de sidste fire år skiftet balancen en lille smule.

- Men amerikanernes rolle for den europæiske sikkerhed er stadig uomgængelig.

- Det er svært at forestille sig andet frem til 2040-2050.

/ritzau/