Nyheder fra Danmark i kort form

Danske soldater er hjemme igen efter træning af kurdere

KØBENHAVN: Siden november har 30 danske soldater trænet kurdisk militær i det nordlige Irak for at ruste dem til kampen mod Islamisk Stat (IS).

Træningen er nu gennemført, og de danske soldater er vendt hjem til Danmark, fremgår det af Forsvarsministeriets hjemmeside.

Mere end 600 kurdiske soldater har fået træning i blandt andet førstehjælp, skydning og bevægelse. Træningen af de kurdiske soldater er sket i samarbejde med det britiske forsvar.

Der er dog fortsat danske soldater i Irak, idet en gruppe på 120 skal uddanne irakiske sikkerhedsstyrker sammen med amerikanerne på en base i det vestlige Irak.

Minister: Venstre stopper statsgaranti til Christiania

KØBENHAVN: Christianitterne må fortsat forsøge at få renoveret de gamle statslige bygninger på Christiania uden at have en fuld statsgaranti i ryggen.

I hvert fald afviser Venstre indtil videre at hæve statsgarantien for Fonden Fristaden Christianias lån fra 80 procent til 100 procent. Og dermed bliver forslaget formentlig ikke til noget, siger klimaminister Rasmus Helveg Petersen (R) til Politiken.

Advokat Knud Foldschack, der er formand for Fonden Fristaden Christiania, siger til Ritzau, at realkreditinstitutterne ikke har været villige til at låne Christiania penge, selvom fonden har styr på økonomien.

Olielys i entré var skyld i fire børns død i Nakskov

NAKSKOV: To olielys var årsagen til en brand i Nakskov, der fredag aften kostede fire børn mellem fire og otte år samt en 37-årig mand livet, oplyser politiet.

Ifølge politiet opstod branden formentlig, da de to olielys i villaens entré antændte noget brandbart materiale.

På første sal stod et vindue åbent, og det har ifølge politiet udløst en såkaldt skorstenseffekt, som har medvirket til den hurtige spredning af branden.

Den omkomne mand er far til to af børnene, en dreng på fem og en pige på otte år. De var på besøg i huset.

I huset boede en 34-årig mand, som overlevede branden. Hans to børn på fire og otte år omkom.

Alle børn opholdt sig på førstesalen, da branden brød ud, og de to mænd forsøgte at redde dem ud.

Ligelig kønsfordeling sænker fraværet på erhvervsskolerne

KØBENHAVN: En af de mest effektive måder at sænke fraværet på erhvervsskolerne er at danne klasser med cirka lige mange mænd og kvinder. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Undersøgelsen er foretaget blandt mere end 3000 elever fra 25 erhvervsskoler landet over. Den viser, at både mænd og kvinder oftere bliver hjemme, når de går i en klasse, der primært består af medstuderende af det modsatte køn.

Især kvindernes fraværsprocent øges, hvis de mangler medsøstre.

- Kvinder kan have svært ved at finde sig til rette som minoritet i en klasse, og hvis man ikke befinder sig godt et sted, så er fravær nærliggende, siger adjunkt Charlotte Jonasson, der har været med til at lave undersøgelsen.

Danmark skal hjælpe med piratjagt ud for Nigeria

KØBENHAVN: Tidligere har den danske indsats mod pirateri været koncentreret om farvandene ud for Somalia. Men fra 2015 til 2018 kaster Danmark sig også ind i kampen mod pirateri ud for Nigeria i Guineabugten.

- Nu har vi de sidste tre år med stor succes gennemført en pirateri-indsats med mange komponenter. Det er lykkes os stort set at eliminerer pirateri ud for Somalia, siger udenrigsminister Martin Lidegaard (R) til Ritzau.

- Til gengæld er der kommet mere pirateri ud for Guineabugten. Det er en lidt anden form for pirateri, hvor man prøver at score lasten og slår søfolkene ihjel. Der giver det god mening, at vi som stor søfartsnation går ind og bidrager.

Boligpriserne har fået et nøk opad i 2015

KØBENHAVN: Januar er traditionelt ikke den travleste tid for hushandler, men i år har der været lidt at se til for ejendomsmæglerne.

Og for størsteparten af de gennemførte handler er det lykkedes at hive en højere kvadratmeterpris hjem end i december - og for den sags skyld i januar sidste år.

Totalt set steg kvadratmeterprisen med 0,6 procent for villaer og rækkehuse, mens ejerlejligheder blev solgt 1,0 procent højere.

På årsbasis er der tale om en stigning på 4,1 procent for husenes vedkommende. Lejlighedernes kvadratmeterpris er blevet 5,0 procent højere.

10-årige skal undervises i radikalisering og ekstremisme

AARHUS: Der skal stå radikalisering, terrorisme og ekstremisme på skoleskemaet hos Aarhus Kommunes elever i folkeskolens 4. klasse.

Det særlige undervisningstilbud, der er på idéplan, er en forebyggende indsats, som skal forhindre, at børn helt fra 10-års-alderen bliver draget af radikale miljøer, skriver Berlingske.

Ifølge en skrivelse fra kommunen er børn på fjerde og femte klassetrin i en alder, hvor de er "åbne og søgende" med hensyn til, hvordan de opfatter verden, og det giver derfor mening her at "støtte børnene i at se verden fra forskellige perspektiver".

- Jo tidligere, jo bedre. Og vi er så heldige, at vi modsat de radikale miljøer har skolen som en unik vej til at påvirke børn og unge, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for børn og unge, til Berlingske.

Region Midtjylland lukker adgang til patientjournaler

VIBORG: Medarbejdere i Region Midtjylland har kunnet lure i samtlige patientjournaler i Danmark.

Men det er slut nu, skriver DR Nyheder.

De ansatte i regionen kunne indtil onsdag se patientjournalerne, når de var logget på som medarbejdere i deres it-system.

Personer ansat som for eksempel skolelærer, kapelbetjent, præst, musikterapeut, socialrådgiver eller piccoline har kunnet logge sig ind på deres computere og se, hvad enhver borger i landet har fejlet og er blevet behandlet for i sygehusvæsnet gennem tiden.

Koncerndirektør Ole Thomsen bekræfter, at systemet var pivåbent, men at der nu er lukket for adgangen.

Datatilsynet har i flere år forgæves forsøgt at gøre regionen opmærksom på problemet.

Banker: Regning for negative renter skal betales

KØBENHAVN: I øjeblikket har landets banker 218 milliarder kroner stående på indskudsbeviser i Nationalbanken, og det er en dyr fornøjelse. Nationalbanken har torsdag sænket renten på indskudsbeviser yderligere til minus 0,75 procent.

Cheføkonom i bankernes brancheorganisation Finansrådet, Niels Storm Stenbæk, siger, at der er en regning, der skal betales for de negative renter.

- Det er dyrt med de negative renter. Forestiller man sig, at de 218 milliarder kroner skal stå til negativ rente i et år, vil det koste bankerne 1,6 milliarder kroner, siger Niels Storm Stenbæk til Ritzau.

Spørgsmål: Hvem skal betale regningen, kunderne eller aktionærerne?

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke håber at situationen opstår, hvor almindelige kunder på grund af negativ rente skal betale for at have en konto i banken. Men det er typisk omkostninger, der bliver væltet over på kunderne.