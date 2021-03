Nyskabt ungdomsuddannelse lider af stort fravær

FGU, en uddannelse der skal hjælpe unge i arbejde eller uddannelse, har oplevet voldsomt fravær i 2020.

Den blot få år gamle uddannelse FGU, Forberedende Grunduddannelse, har et betydeligt fravær. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, der har evalueret uddannelsen.

Gennemsnitligt har fraværet ligget på 17 procent fra januar til august 2020. I flere måneder har omkring en femtedel af eleverne haft mere end 40 procents fravær.

- Jeg er ikke så overrasket over tallet. Men jeg er bekymret over det. Det har været den mest bumlede opstart for FGU, man næsten kan forestille sig. Den nåede kun at køre et halvt år, inden coronaen ramte.

- Det er altid en svær øvelse at starte en ny uddannelse op. Og det har været under meget, meget hårde betingelser. Her skal vi være opmærksomme på, at eleverne ikke kommer i klemme, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om tallene.

FGU blev skabt under den forhenværende regering og har til formål at hjælpe unge, der af faglige, personlige eller sociale årsager ikke er klar til at starte et studie eller arbejde.

Der er en række spor på uddannelsen, der alle skal gøre unge mere uddannelses eller arbejdsmarkedsparate.

Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller, at FGU i høj grad var holdt åben i trods covid-19-restriktioner i første halvår af 2020. Og umiddelbart viser tallene, at fraværet faldt betydeligt i marts, april og maj, hvor store dele af resten af samfundet var lukket ned.

- FGU har hele tiden haft mulighed for at tage elever ind, der har det svært. Så FGU har været mindre lukket end andre ungdomsuddannelser og har haft en betydelig del af eleverne inde.

- Men de her tal understreger, at der skal være en meget stor politisk opmærksomhed på FGU, indtil det er kørt ordentligt i gang, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det markant fravær til trods mener ministeren, at FGU er langtidsholdbar og vil blive en succes.

- Nu var det jo før vores regeringstid, så jeg kan tillade mig at sige dette her: FGU er noget af det bedste uddannelsespolitik, der er lavet i mange, mange årtier.

- Der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde med at få det lykkes og elevernes tilbagemeldinger er gode. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at retningen er den rigtige, siger hun.

/ritzau/