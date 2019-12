Nystiftet pris hylder indsatser for frihed i en digital tid

Ny pris skal hylde særlige indsatser for frihedsrettigheder i en tid præget af digitalisering og overvågning.

En nystiftet pris skal hylde personer, organisationer eller virksomheder, der har gjort en særlig indsatser for at fremme frihedsrettigheder i den digitale tidsalder.

Det oplyser stifterne bag Libre-Prisen i en pressemeddelelse.

- Dommerkomitéen bag prisen ønsker at præmiere og løfte de kræfter, der arbejder for at fremme det åbne og frie samfund, lyder det.

Det er relevant i en tid, "hvor digitale redskaber, overvågning, kunstig intelligens og algoritmer bruges både af private og offentlige instanser til at udfordre vores grundlæggende borgerrettigheder".

Libre-Prisen uddeles første gang 13. januar på Christiansborg.

Prisen er stiftet af SF-politiker Lisbeth Bech Poulsen og hendes mand, Peter Christian Nielsen, der er journalist og nyhedsredaktør hos Fagbladet 3F.

Der er fem nominerede til at modtage prisen i 2020.

Herunder er foreningen Coding Pirates, som promoverer it-kreativitet hos børn og unge, og Anette Høyrup, der blandt andet arbejder med persondatabeskyttelse hos Forbrugerrådet Tænk.

Derudover er journalist Jakob Sorgenfri, der blandt andet skriver om samfundets digitalisering for Politiken, og DR-journalist Henrik Moltke, der blandt andet skriver om teknologi.

Den sidste nominerede betegnes i pressemeddelelsen som "Ungdommen - de digitalt indfødte".

Vinderen af prisen modtager 10.000 kroner. Prisen er de første tre år økonomisk støttet af Borgerretsfonden.

I dommerpanelet sidder Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i tænketanken Justitia, Hanne Marie Motzfeldt, formand for Borgerretsfonden, og Johan Busse, formand for Dataetisk Råd.

Derudover tæller panelet Thomas Madsen-Mygdal, iværksætter og stifter af Techfestival, Christian Panton, der er privacy-aktivist, og de to stiftere af prisen.

