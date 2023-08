Danmark og Kina indgår i nyt arbejdsprogram med fokus på klima

Danmark og Kina har fredag indgået et nyt arbejdsprogram.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Siden onsdag har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) været i Kina, hvor han blandt andet har holdt møde med handelsministeren, Wang Wentao.

Fredag mødtes han med den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, i Beijing.

Arbejdsprogrammet er en opdatering af det tidligere program fra 2017. Fokus ligger på klima, energi, miljø og sundhed.

Ministeriet skriver, at det skal understøtte et tættere samarbejde mellem danske og kinesiske myndigheder.

- Det nye arbejdsprogram er godt nyt for både klimaet og for dansk eksport.

- Arbejdsprogrammet er en opfølgning på den partnerskabsaftale, vi indgik med Kina i 2008, og som set i bagspejlet var for bredt, siger den danske udenrigsminister ifølge meddelelsen.

Ministeren siger desuden, at danske virksomheders grønne løsninger, som kan bringe det kinesiske CO2-udslip ned, er efterspurgt i Kina.

Ud over det nye arbejdsprogram, blev krigen i Ukraine også drøftet.

- Lars Løkke Rasmussen opfordrede på mødet den kinesiske regering til at bruge sin indflydelse i Moskva til at få stoppet krigen i Ukraine, skriver Udenrigsministeriet.

Ministeren gav også udtryk for bekymringer omkring menneskerettighedssituationen i særligt Xinjiang, Hongkong og Tibet.

Derudover appellerede han til, at den kinesiske regering udviser tilbageholdenhed i Taiwan-strædet.

I 2008 indgik Danmark i en strategisk partnerskabsaftale med Kina. Den blev der fulgt op på i 2017, hvor der blev landet et arbejdsprogram på en række områder, man ønskede at samarbejde tættere om.

Arbejdsprogrammet udløb i 2020, siden da har der været forhandlinger om at indgå et nyt.

Det nye arbejdsprogram har til formål at understøtte et tættere samarbejde mellem danske og kinesiske myndigheder inden for områder som klima, energi, miljø, bæredygtig produktion af fødevarer, sundhed og grøn søfart.

/ritzau/