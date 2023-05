Nyt fag på Børkop Højskole skal puste til unges interesse for teologi

Snart kan de, der drømmer om at blive teologer, få sig en smagsprøve. Børkop Højskole syd for Vejle har netop oprettet linjen Teologisporet, hvor elever fra foråret 2024 får mulighed for at fordybe sig i både religionsfilosofi og etik