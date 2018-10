Nyt fødevareforlig betyder mere kontrol af snyderne

Det skal være trygt at købe fødevare i Danmark. Det er hovedformålet med nyt fødevareforlig for 2019-2022.

Regeringen og samtlige partier i Folketinget er blevet enige om et nyt fødevareforlig for de kommende fire år.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder, at fødevarevirksomheder, som bevidst forsøger at snyde, får grundigere og hyppigere besøg af Fødevarestyrelsen fremover.

Til gengæld lempes kontrollen for de virksomheder - det kan være caféer, restauranter og supermarkeder - som bedst overholder reglerne.

- Forbrugerne skal trygt kunne købe fødevarer i Danmark i tillid til, at fødevaresikkerheden er i orden, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Vi vil gerne gøre det nemmere at drive fødevarevirksomhed for de, der overholder reglerne, og vanskeligere for de, der ikke gør det, siger han.

/ritzau/