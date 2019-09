Nyt fokus på det mest brugte sprøjtemiddel

* Glyfosat er det aktive stof i verdens mest brugte sprøjtemiddel, Roundup. Det laves af Monsanto, som sidste år blev opkøbt af den tyske kemigigant Bayer.

* Det er godkendt til brug mod ukrudt samt nedvisning/tvangsmodning af korn og raps. Det bruges også på offentlige arealer og private haver.

* I 2014 blev 464.000 hektar danske afgrøder nedvisnet med glyfosat ifølge bekæmpelsesmiddelstatistikken.

* Sprøjtede afgrøder må ikke bruges til menneskeføde som brødkorn men kan benyttes til dyrefoder eller som maltbyg til øl.

* I USA er der tilkendt erstatninger for kræft udløst af omgang med glyfosat.

* WHO's Agency for Cancer Research har meldt ud, at glyfosat "sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker."

* EU's fødevareagentur, Efsa, har omvendt konkluderet, at glyfosat ikke er kræftfremkaldende, hvis indtaget ikke overstiger grænseværdierne.

* Ikke alle data, Efsa byggede sin konklusion på, var dog offentligt tilgængelige.

* Det blev Efsa pålagt at gøre af EU-Domstolen i marts i år.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen og Ingeniøren.

/ritzau/