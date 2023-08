Nyt forskningsprojekt vil gøre robotten til en reel kollega

Interaktionen mellem mennesker og robotter skal være meget mere intuitiv og naturlig. Det skal være som at tale med en kollega, der både forstår, hvad man siger, og som kan svare tilbage.

Sådan lyder det fra professor Nobert Krüger fra SDU Robotics. Han leder et forskningsprojekt, der går under navnet "Fluently".

Projektet har til formål at lette kommunikationen mellem mennesker og robotter i produktionsvirksomheder.

Målet er, at en medarbejder samarbejder med en robot fremfor blot at betjene den.

På sigt skal de kunne udveksle erfaringer som reelle kolleger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra SDU.

Professor Norbert Krüger mener, at betjeningen af robotter, som den foregår i dag, langtfra er intuitiv. Men det skal projektet ændre på.

- Robotten og mennesket lærer at tilpasse sig hinanden. Det er ikke kun mennesket, der lærer at styre robotten. Det er også robotten, der lærer at tilpasse sig mennesket.

Forskningsprojektet vil udvikle en såkaldt "Fluently Smart Interface unit". Det er et lille apparat, udstyret med kunstig intelligens og software, der skal gøre robotterne i stand til at forstå mennesker og omvendt.

Man vil kunne kommunikere med robotterne via både sprog og fagter. På den måde kan man undgå besværlige instruktioner via iPads.

- Det vil betyde bedre samarbejde mellem medarbejderen og robotten og samtidig øge effektiviteten på arbejdspladsen, siger Norbert Krüger.

Via "Fluently Smart Interface"-enheden vil robotten også være i stand til at vurdere medarbejderens psykiske tilstand, forklarer professoren.

- Det er samtidig mere behageligt for mennesker at interagere med robotten, når de kan mærke, at den tilpasser sig deres følelser og kan aflæse, hvis de eksempelvis er stressede eller trætte, siger han.

Operatør og robot går i en slags fælles træningslejr, beskriver SDU i pressemeddelelsen.

Her vil den, der betjener robotten, få aflæst for eksempel temperatur, hjerterytme og svedproduktion.

Undervejs lærer robotten at koble den indsamlede data med operatørens stemme, så den efterfølgende kan aflæse den psykiske tilstand ud fra stemmen alene.

Projektet er bevilget 30 millioner kroner. Det løber fra 2023 til 2026.

