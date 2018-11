Nyt forsvarssamarbejde har fokus på Afrika

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har i Paris været til første møde i det nye forsvarssamarbejde, EI2.

Det er især den urolige afrikanske Sahel-region, der er omdrejningspunktet for de europæiske lande, der er blevet enige om at gå sammen i det nye forsvarssamarbejde, EI2.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der onsdag tog del i det første EI2-møde i Paris.

- Det, der helt konkret har været nævnt som samarbejdsområde i dag, er militære interventioner i Sahel, som jo betyder meget for Danmark på grund af den migrationstrussel, der er fra området.

- Men det kunne også være et samarbejde om at skaffe nødhjælp frem efter orkaner i Caribien, siger han.

EI2 står for European Intervention Initiative (Europæisk interventionsinitiativ, red.) og er etableret på initiativ af den franske præsident, Emmanuel Macron.

Da Finland onsdag i Paris formelt tiltrådte gruppen, er der nu ti lande i samarbejdet.

Claus Hjort Frederiksen lægger ikke skjul på, at EI2 stadig er så nyt, at det kan være svært at sige præcis, hvad det er, det skal bidrage med, som landene ikke allerede samarbejder om i andre sammenhænge.

- Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at det her er operationsklar. Det er i en indledende fase, og jeg kan ikke i dag sige, hvad slutresultatet bliver, siger Claus Hjort Frederiksen.

Ministeren er dog meget klar på, hvad EI2 ikke er:

- Det er ikke noget, der konkurrerer med eller duplikerer Nato. Og det er heller ikke spørgsmålet om at lave en Europa-hær.

- Det handler om ligesindede lande, der prøver at forudse, hvor der kan blive brug for en intervention.

Ud over Danmark og Frankrig er Spanien, Belgien, Estland, Tyskland, Holland, Storbritannien, Portugal og Finland medlemmer af EI2.

/ritzau/