Nyt kalenderår vil blive budt velkommen af udbredt regn

Meget tyder på, at det vil være klogt at huske paraplyen eller holde sig indendørs, når kalenderen skifter til 2024 ved midnat på søndag.

En front med udbredt regn vil nemlig trække op over Danmark fra sydvest i løbet af søndagen.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anja Bodholdt.

- Det bliver en aften, hvor det formentlig vil regne i stort set hele landet. Det ser ud til, at regnen først slipper sit tag i den sydlige del af Danmark, så det er altså her, at der er størst chance for tørvejr, når det nye år skal skydes ind, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Temperaturen vil ligge omkring fem-seks grader i aftentimerne på nytårsaftensdag, mens vinden vil være let til frisk.

Havde man drømt om, at stå udenfor i tørvejr og se nattehimlen blive lyst op af fyrværkeri, kan man krydse fingre for, at fronten bevæger sig med lidt større hast, end det ser ud til lige nu.

- Vi kan håbe, at denne her front har lidt mere fart på, så vi kan få tørvejr i en større del af landet, end hvad det lige tyder på i øjeblikket, siger Anja Bodholdt.

Inden vi når til søndag, kan man dog være heldig at få et glimt af solen. Fredag lægger ud med byger, der lokalt kan være med hagl eller torden.

Men i løbet af natten bliver der færre byger, så lørdag ser ud til at starte tørt og også med nogen sol, fortæller Anja Bodholdt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det er altså en stakket frist, for allerede i løbet af formiddagen trækker der en ny omgang byger ind over især Jylland, siger hun.

Bygerne i løbet af lørdagen kan både falde som regn, slud og tøsne.

Der er fortsat meget vand i de danske vandløb fra den seneste tids nedbør og udsigten til endnu mere nedbør i løbet af weekenden kan skabe problemer lokalt.

Som regel vil der gå mellem 12 og 24 timer fra regnen lander på jorden, til den når ud i de store vandløb og her kan forårsage oversvømmelser.

/ritzau/