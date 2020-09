Nyt laboratorie i Aarhus skal mindske svartid på coronatest

Et nyt analyselaboratorie etableres ved Aarhus Universitetshospital. Det skal mindske svartiden på coronatest.

Et nyt laboratorie til analyse af coronatest bliver etableret i Aarhus for at øge kapaciteten og sikre hurtigere svar på test.

Det oplyser Testcenter Danmark, som også har ansvaret for laboratoriet, i en pressemeddelelse tirsdag.

Laboratoriet skal være nabo til den afdeling af Aarhus Universitetshospital, hvor coronaprøverne bliver taget.

Det betyder, at borgerne hurtigere kan få svar på deres coronatest, fordi prøverne ikke skal transporteres så langt.

Det nye laboratorie skal hovedsageligt analysere test, der er taget i Vestdanmark.

Laboratoriet får knap 40 medarbejdere og en testkapacitet på 30.000 test om dagen.

Testcenter Danmark, som er en del af Statens Serum Institut (SSI), samarbejder med Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital om det nye projekt.

/ritzau/