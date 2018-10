Nyt mærkat skal afsløre fødevarers klimabelastning

Det skal fremover være nemmere for forbrugerne at se, hvor klimabelastende de forskellige fødevarer er.

Fødevarer skal mærkes med et mærkat, der viser produktets belastning på klimaet.

Det foreslår regeringen som en del af sit nye klimaudspil, der ventes i den kommende uge.

- Vi ønsker, at forbrugerne får et redskab, når de står henne i supermarkedet, der kan hjælpe dem med at vurdere, hvor stor en klimabelastning, produktet har, siger klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Hos Landbrug Fødevarer byder man det nye forslag velkommen.

Men den nye mærkningsordning kommer ikke uden udfordringer påpeger erhvervsorganisationen.

- Det kan være nødvendigt at holde klimaeffekten op imod, hvad næringsindholdet er i produktet.

Det kan jo være, at en flaske sodavand har en meget lav klimabelastning, men det er jo ikke et produkt, man kan leve af, siger Morten Høyer, direktør i Landbrug Fødevarer, i en pressemeddelelse.

Klimaministeren erkender, at der er en række udfordringer forbundet med klimamærkningen.

Det er ifølge ministeren ikke en enkel øvelse at indføre. Men det er vigtigt at oplyse forbrugerne, mener han.

- Jeg oplever, at der er en efterspørgsel efter noget viden, og hvordan man som enkelt forbruger kan være med til at forbedre Jordens klima, siger Lars Christian Lilleholt.

Regeringen vil med udgangspunkt i en frivillig klimamærkningsordning igangsætte en kampagne, der skal gøre det lettere for forbrugerne at træffe grønne valg.

Indsatsen skal blandt andet omfatte et partnerskab med dagligvarebutikker.

- Jeg vil gå i dialog med de store detailhandelskæder, slagterier og andre fødevareproducenter for at få en dialog om, hvordan vi får det her indrettet på en måde, så klimamærket kommer til at fungere, siger ministeren.

Hos det største oppositionsparti, Socialdemokratiet, frygter klimaordfører Jens Joel, at regeringen skubber ansvaret over på forbrugerne.

- Vi synes, det er positivt, hvis man kan lave et retvisende klimamærke, der gør det lettere at vælge klimavenlige fødevarer.

- Men det er slet ikke nok. Og det fratager ikke regeringen ansvaret for at sikre større CO2-reduktioner i eksempelvis landbruget og transportsektoren. Det ansvar kan man ikke udlicitere til forbrugerne, siger Jens Joel.

/ritzau/