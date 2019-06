Nyt nederlag til Udlændingestyrelsen: Syrisk kvinde kan blive

Flygtningenævnet har tildelt en ung kvinde fra Syrien opholdstilladelse. Sagen er én af seks prøvesager.

Flygtningenævnet omgør endnu en afgørelse fra Udlændingestyrelsen om inddragelse af opholdstilladelse til en syrisk flygtning.

Det oplyser nævnet på sin hjemmeside.

Nævnet oplyser i sin afgørelse, at en ung syrisk kvinde får opholdstilladelse efter Udlændingelovens paragraf 7 stk. 2, der handler om individuelle forhold.

- Henset til, at klageren vil indrejse som ung kvinde alene i Syrien, at hun nogen (tid. red) forud for udrejsen i en kort periode har opholdt sig i et konfliktområde i Syrien, hvor oprørsstyrker på tidspunktet for hendes ophold havde delvis kontrol med området.

- Og at hun har nære familiemedlemmer i Danmark, som har opnået asyl efter udlændingelovens § 7, stk. 1, finder nævnet efter en samlet vurdering, at der er en reel risiko for, at hun ved en tilbagevenden til Syrien vil blive tilbageholdt og afhørt.

På den baggrund finder nævnet, at den unge kvinde er i risiko for at blive udsat for "asylbegrundede overgreb", hvis hun vender tilbage til området omkring Damaskus, hvor hun kommer fra.

Det er den tredje af seks prøvesager om udsendelse af syriske flygtninge, hvor nævnet har omgjort Udlændingestyrelsens.

De resterende tre sager mangler endnu at blive behandlet.

/ritzau/