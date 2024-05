Nyt nej i Kosovos parlament til dansk fængsel: Relation er skadet

Det var torsdag ventet, at traktaten mellem Danmark og Kosovo om leje af 300 fængselspladser efter to års venten ville blive vedtaget i Kosovos parlament.

Men ifølge kosovoske medier har medlemmer af det største oppositionsparti i det østeuropæiske land endnu en gang valgt at stemme imod aftalen.

Det har nu skadet relationen mellem Danmark og Kosovo, lyder det fra Kosovos vicejustitsminister.

- Med visse oppositionsmedlemmers stemme imod denne aftale er forholdet mellem Kosovo og Danmark blevet beskadiget, skriver vicejustitsminister Blerim Sallahu på Facebook ifølge avisen Koha.

- Desuden har Kosovo mistet 210 millioner euro, fordi flere parlamentsmedlemmer fra oppositionen har stemt imod denne aftale. En skam, skriver han videre.

Det vil koste Danmark 1,5 milliarder kroner at leje fængslet i Kosovo til udvisningsdømte over ti år. 210 millioner euro svarer til omtrent 1,5 milliarder kroner.

Den danske fængselsaftale er fortsat ikke stemt igennem, fordi oppositionen i Kosovo løbende har blokeret for vedtagelse af internationale aftaler med krav om nyvalg.

For at vedtage internationale aftaler i Kosovos parlament skal der være to tredjedele flertal. Derfor har regeringen behov for støtte fra oppositionspartier.

Tirsdag fortalte Kosovos præsident, Vjosa Osmani-Sadriu, til Ritzau, at der "bare mangler lidt mere arbejde" for at få nok oppositionsmedlemmer til at stemme for aftalen.

Det så ud til at være lykkes onsdag, hvor det største oppositionspartis premierministerkandidat meddelte, at hans parti nu var klar til at stemme for flere internationale aftaler, der har været fanget i hårknuden i næsten et år.

Men det gik alligevel galt torsdag, hvor der ikke var to tredjedele flertal i Kosovos parlament for fængselsaftalen med Danmark.

Medlemmer af oppositionspartiet stemte ifølge kosovoske medier imod trods meldingen fra premierministerkandidaten.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Det var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), der i april 2022 meddelte, at traktaten mellem Danmark og Kosovo om leje af de 300 fængselspladser var underskrevet og nu afventede godkendelse i Kosovos parlament.

Her var forventningen, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet nær byen Gjilan i begyndelsen af 2023.

