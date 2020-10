Nyt notat slår fast, at Danmark skal udbetale hjemrejsebonus til Hudas drabsmand. ”En trist besked,” siger Tesfaye

Det er i strid med grundloven at tage pengene fra Huda Ali Ahmads mand, der i Syrien har tilstået drabene på den herboende flygtning og parrets søn. Han står nu til at få i alt 200.000 kroner i hjemrejsebonus

Mattias Tesfaye (S) måtte med egne ord tage sig til hovedet.

”Vi skal skrue nogle regler sammen, så der ikke udbetales penge til folk, der slår en kone og otteårig dreng ihjel,” sagde udlændinge-og integrationsministeren i maj.

Her kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at flygtningen Hussein Abbas, der i Syrien har tilstået drabene på sin kone Huda Ali Ahmad og parrets søn, står til samlet set at få over 200.000 kroner af den danske stat.

Pengene udbetales i såkaldt repatrieringsstøtte. En hjemrejsebonus til flygtninge, der frivilligt forlader Danmark og tager tilbage til deres oprindelsesland.

Nu står det klart, at regeringens plan er fejlet.

Fredag aften meldte Mattias Tesfaye ud, at hjemrejsebonussen ikke kan tilbageholdes, og at Hussein Abbas får udbetalt alle 200.000 kroner.

Den første halvdel af pengene – cirka 100.000 kroner – blev udbetalt i februar i år. Den anden halvdel – igen godt 100.000 kroner – udbetales til februar næste år.

Meldingen kommer på baggrund af et notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Kristeligt Dagblad er i besiddelse af.

Notatet konkluderer, at det er i strid med grundloven at tage pengene fra Hussein Abbas. Det gælder både første og anden rate af de i alt cirka 200.000 kroner.

”Det er en trist besked. Men bundlinjen er, at vi skulle bryde grundloven, hvis vi ville forhindre det (en udbetaling af pengene, red.),” siger Mattias Tesfaye:

”Ikke et eneste folketingsmedlem, der har støttet repatrieringsloven, kunne forestille sig, at vi ville ende i den her situation. Det ærgrer mig ad helvede til, at vi ikke tænkt over det, da loven blev ændret sidst.”

S-regeringen har på baggrund af Kristeligt Dagblads dækning besluttet at ændre loven, så man fremover ikke kan få repatrieringsstøtte, hvis man begår alvorlig kriminalitet i hjemlandet efter afrejse fra Danmark.

Et bredt flertal af Folketinget bakker op om lovændringen, der efter planen bliver vedtaget til december.

Dermed vil sager a la Hussein Abbas’ fremover kunne undgås.

”Det er et plaster på et åbent benbrud. Den totale tragedie ville dog være, at vi ikke fik rettet ind og en lignende sag kunne opstå,” siger Mattias Tesfaye.

Huda Ali Ahmad og Hussein Abbas kom til Danmark som syriske flygtninge i 2015. Med sig havde de sønnen Azad og fik kort efter ankomsten tvillingedøtrene Hevin og Henderin.

Huda Ali Ahmad og børnene bosatte sig i Langeskov på Fyn, hvor hun begyndte sin vej mod integration i det danske samfund. Hun gik til dansk, arbejdede for at få enderne til at mødes, havde sin egen bil og kørte frem og tilbage mellem Langeskov og Odense, hvor hun læste til frisør.

Hussein Abbas var ifølge kilder tæt på parret rasende over sin kones frigørelse.

Tilværelsen i Danmark var ikke noget for ham. Han lærte sig ikke dansk og levede et tilsyneladende isoleret liv på det østlige Fyn. Den 13. februar i år besluttede han sig for at repatriere og rejste til Syrien med den første rate af kroner 100.000 indsat på bankkontoen.

Huda Ali Ahmad og parrets tre børn tog med. Det er uvist præcis hvorfor, men ifølge aktindsigter have Huda Ali Ahmad ikke søgt om repatriering. Ifølge hendes nærmeste havde hun ingen planer om at forlade Danmark, og hverken skolen eller børnehaven i Langeskov vidste, at børnene skulle rejse.

Ni dage senere – natten til den 22. februar – blev Huda Ali Ahmad og Azad slået ihjel i Kobane i den kurdisk kontrollerede del af Syrien. Hussein Abbas har tilstået drabene ifølge en afhøringsrapport fra det kurdiske politi, som Kristeligt Dagblad er i besiddelse af.

Han sidder i øjeblikket varetægtsfængslet og afventer sin endelige dom.

Parrets tvillinger på fire år befinder sig hos deres onkel og tante i Syrien.

SF’s integrationsordfører, Halime Oguz, kalder nyheden ”et moralsk nederlag for Danmark.”

”Huda ville integreres i Danmark. Nu er hendes tvillinger i Syrien, og det ender med, at hendes mand får pengene.”

”Grundloven skal selvfølgelig respekteres. Men det er meget, meget trist, at han får pengene. Nu må alt fokus sættes ind på at se, om Danmark kan sikre tvillingernes ve og vel,” siger Halime Oguz.

Notatet og udbetalingen af pengene efterlader Naser Khader, retsordfører i Konservative, ”mildest talt målløs”.

”Det er dybt forkasteligt. Tænk, at vi har en lovgivning, hvor man reelt belønner en morder med offentlige skattekroner. Vi kan ikke opgive at stoppe udbetalingen. Vi bliver nødt til at give det endnu et forsøg. Jura er ikke er matematik, og hver en sten skal vendes, for lige nu er vi til grin for vores egne penge,” siger han.

Alle udlændingeordførerne i Folketinget blev fredag eftermiddag orienteret om notatet.

Det beskriver, hvordan grundlovens paragraf 73 forhindrer, at pengene til Hussein Abbas kan tilbageholdes

Det skyldes, at ændringen vil ramme ”en meget konkret afgrænset persongruppe” – og at hjemrejste flygtninge som Hussein Abbas ”kan have indrettet sig på at modtage ydelsen og at afgørelsen om udbetaling af hjælp til repatriering kan have været afgørende for beslutningen om at repatriere,” fremgår det af notatet.

Pernille Vermund, partileder i Nye Borgerlige, vil ligesom Konservative se på, om pengene til Hussein Abbas ad omveje kan bremses.

”Vi har bedt ministeriet og Nyborg Kommune om at undersøge, om manden ikke har en gæld til det offentlige,” siger hun.