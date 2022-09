Nyt oliefelt i Nordsøen kan blive taget i brug næste år

Snart kan der være betragtelige mængder dansk olie og gas på vej fra et oliefelt i Nordsøen, som ikke før har været taget i brug.

Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse onsdag.

En plan for udbygningen af Solsort-feltet 250 kilometer fra den jyske vestkyst er således blevet godkendt i styrelsen.

Ifølge mediet EnergiWatch er det første gang siden 2017, hvor det ubemandede Ravn-felt blev taget i brug, at Danmark er på vej til at få et nyt oliefelt i funktion.

Artiklen fortsætter under annoncen

Energistyrelsen forventer, at produktionen i det nye felt kan udgøre 12 procent af den samlede olieproduktion og op mod 5 procent af den samlede gasproduktion i Danmark i 2024.

Lars Gårn Hansen, der er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet, vurderer over for fagmediet Ingeniøren, at det er en fordel, hvis feltet kan hjælpe til i den pressede forsyningssituation, men siger også:

- Når vi forsyner markedet med ny olie og gas, har det en virkning på klimaet.

Det er operatøren Ineos, der har indsendt udbygningsplanen til Energistyrelsen. Ifølge EnergiWatch skal planen nu også godkendes endegyldigt af Ineos.

Olien i den del af Solsort-feltet, som udbygges, ligger i et reservoir beliggende i sandsten i omtrent 3000 meters dybde.

Den europæiske energiforsyning er under voldsomt pres for tiden - blandt andet på grund af de høje spændinger mellem Rusland og Vesten.

I omkring tre uger har gasrørledningen Nord Stream 1 været lukket, og mange EU-lande er hårdt presset af stigende energipriser.

Folketinget vedtog i 2021 et stop for al olie- og gasproduktion i Nordsøen i 2050.

/ritzau/