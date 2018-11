Nyt opholdskrav vil ramme syge, gravide og nye forældre

Mindst 1400 personer vil med nyt opholdskrav blive frataget syge- eller barselsdagpenge, viser nye tal.

Hundredvis af personer, der enten er syge, gravide eller nybagte forældre, vil blive økonomisk ramt af et kommende opholdskrav.

Det skriver Politiken mandag.

Opholdskravet er regeringen og DF blevet enige om at indføre. Det stiller krav om, at personer skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land syv ud af otte år, før man er berettiget til dagpenge.

Det betyder, at man mister sin ret til dagpenge, hvis man har boet i lande uden for EU i mere end et år inden for de seneste 8 år.

De nye regler indfases efter planen frem mod 2023, hvor op mod 1400 personer på et tidspunkt vil blive frataget de syge- eller barselsdagpenge, de i dag ville være berettiget til.

Det viser et svar fra Beskæftigelsesministeriet.

Heri skønnes det, at der hvert år fra 2019 til 2023 vil være mellem 120 og 360 fuldtidspersoner, der i stedet skal søge den markant lavere integrationsydelse.

Med de nye regler har de nemlig ikke længere ret til syge- eller barselsdagpenge.

Fuldtidspersoner kan dække over flere personer, så det faktiske antal kan altså være højere end de 1400.

Opholdskravet kommer ikke til at gælde alle, der i dag er berettiget til enten syge- eller barselsdagpenge.

Kun hvis en person ikke opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav, der fastsætter regler for, hvor mange timer man skal have arbejdet i en given periode, kommer opholdskravet i spil.

Det er regeringen og DF, der er blevet enige om at indføre opholdskravet for at finde penge til den skatteaftale, der blev indgået tidligere i år.

I Danske A-kasser er direktør Verner Sand Kirk kritisk.

- I forvejen synes vi, at opholdskravet er urimeligt, men det her er en afledt effekt, som man da på ingen måde kan mene er rigtig, siger Verner Sand Kirk til Politiken.

At opholdskravet handler om udlændinge, lægger René Christensen, finansordfører i Dansk Folkeparti, ikke skjul på.

Partiet havde gerne set, at alle danske statsborgere blev undtaget fra kravet, men finder det vigtigere at "skærme dagpengesystemet, så alle tredjeverdens borgere ikke har adgang til vores dagpengesystem efter et kort ophold i Danmark".

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) afviser ligeledes kritikken.

- Der er jo stadigvæk et sikkerhedsnet for den enkelte, siger han til Politiken.

