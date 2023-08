Nyt projekt skal undersøge dilemmaerne ved kunstig intelligens

Et nyt dansk forskningsprojekt skal gå i dybden med at undersøge de dilemmaer, der opstår i forbindelse med kunstig intelligens.

Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Det er en forskergruppe fra Aalborg Universitet, der vil undersøge spændingsfeltet mellem teknologi, etik, regulering og værdiskabelse inden for kunstig intelligens hen over de næste fire år.

Ifølge Thomas B. Moeslund, der er professor i AI fra Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet og leder projektet, er det nødvendigt at undersøge kunstig intelligens fra forskellige sider.

- Teknologiudvikling kan ikke stå for sig selv. Det kan etik og regulering heller ikke. Vi er nødt til at undersøge AI fra flere sider for bedre at forstå, hvordan AI egentlig skaber værdi for både samfund og virksomheder, forklarer han.

Projektet vil inddrage en række konkrete cases for at eksemplificere mulighederne og dilemmaerne, der er ved at bruge kunstig intelligens.

En af disse cases er Aalborg Kommunes arbejde med kunstig intelligens i hjemmeplejen.

Det er vigtigt at få "hands-on" erfaringer fra virksomheder, som indfører og bruger kunstig intelligens, lyder det fra Jeppe Agger Nielsen, der er professor i Organisation og Ledelse ved Aalborg Universitet.

- Det er ofte en enorm opgave at implementere AI, som kræver ledelsesmæssig opmærksomhed og mod. Mens der er megen snak om mulighederne og farerne ved AI, vil vi i dette forskningsprojekt gå tæt på virksomhedernes faktiske brug af AI-teknologi i en række forskellige industrier og sektorer, fortæller han.

Projektet "Responsible AI for Value Creation" er en ny form for forskning i kunstig intelligens, netop fordi det kombinerer de ovenstående fagområder, ligesom fokusset på værdiskabelse for virksomheder og organisationer heller ikke er set før.

Markedet for kunstig intelligens er i vækst, men der er samtidig mange, der er bekymret for teknologiernes betydning for individet og samfundet, lyder det i pressemeddelelsen.

Der er derfor behov for en balanceret regulering, og det er netop dette, projektet skal beskæftige sig med.

Grundfos Fonden har støttet projektet med 24 millioner kroner.

