Nyt råd skal skabe åbenhed om databrug

* Idéen om et dataetisk råd blev første gang fremsat i marts af Lisbeth Knudsen, der er ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen samt formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

* Ifølge hendes forslag skal et dataetisk råd samle og rådgive om de vigtige etiske diskussioner, der angår anvendelse af data alle mulige steder i vores samfund.

* Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kigge på, hvordan dataetik kan blive et konkurrenceparameter for danske virksomheder.

* Samtidig træder EU's nye persondataforordning i kraft den 25. maj.

* Lisbeth Knudsen påpeger dog, at der derudover også er brug for et organ, der ikke kun handler om regler.

* Det skal også handle om moral, og om hvor meget det offentlige og virksomhederne skal kunne overvåge og følge os digitalt.

Kilder: Mandag Morgen, Ritzau.

