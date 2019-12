Nyt råd skal prioritere behandlinger på sygehusene

Patienter skal sidde med om bordet i nyt behandlingsråd, som skal hjælpe pressede regioner med at prioritere.

Patienter, sundhedsøkonomer og sygehusansatte skal have plads i et nyt behandlingsråd, som Danske Regioner vil nedsætte.

Behandlingsrådet skal hjælpe regionerne med at prioritere behandlinger, så man får mest sundhed for pengene.

- Danskerne skal mødes af et sundhedsvæsen, hvor de får ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet og mest sundhed for pengene.

- Det kræver, at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer så klogt som muligt. Ikke mindst i lyset af at der bliver flere og mere komplekse patienter i de kommende år, siger regionernes formand, Stephanie Lose (V), i en pressemeddelelse.

Det er landets fem regioner, der driver hospitalerne. Udfordringen er, at der bliver flere ældre og dermed også flere behandlingskrævende patienter.

Samtidig er udgifterne til medicin og nye teknologier på hospitalerne stigende.

Behandlingsrådet skal rådgive regionerne om, hvilke typer behandlinger man skal tilbyde.

Skal et nyt knæimplantat tages i brug? Virker fototerapi mod eksem? Og kan blodprøver erstatte MR-scanninger, når man skal analysere hovedskader?

Det er nogle af de spørgsmål, som rådet med 14 medlemmer eksempelvis skal forholde sig til.

Rådet skal ifølge regionernes forslag bestå af fem medlemmer, der repræsenterer sygehusene.

Derudover skal der være to repræsentanter for patienterne samt to sundhedsøkonomer.

Derudover skal Det Lægevidenskabelige Selskab og Dansk Sygepleje Selskab have plads i rådet.

Danske Regioner skal udpege formanden, lyder det i forslaget, der nu sendes i høring blandt patientorganisationer og andre aktører på sundhedsområdet.

Det er regionerne selv, der skal finansiere og drive behandlingsrådet, der bliver en pendant til det medicinråd, som regionerne igangsatte for tre år siden.

Planen er, at behandlingsrådet skal trække i arbejdstøjet i begyndelsen af 2021.

/ritzau/