Nyt register skal sikre færre vejarbejder

Med ny lov kan oplysninger om alle nedgravede rør og ledninger samles ét sted. Formålet er at sikre bedre koordinering og dermed mindske behovet for at grave.

Det kan være et fjernsynssignal, der forsvinder, eller en vej, der konstant er gravet op.

Konsekvenserne af hyppigt gravearbejde skaber frustration for mange, men nu kan der være en løsning på vej.

En ny lov, som trådte i kraft fra årsskiftet, gør det nemlig muligt at samle oplysninger om fjernvarmerør, telefonledninger og anden infrastruktur i den danske muld ét sted.

På den måde kan entreprenører bedre planlægge og koordinere gravearbejdet med hinanden, så man undgår at skulle grave i tide og utide.