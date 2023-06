Nyt signalsystem rullet ud på 156 kilometer jernbane i Vestjylland

Det skrider fremad med udrulningen af et nyt digitalt signalsystem langs det danske jernbanenet.

Mandag kan Banedanmark sætte flueben ud for to vestjyske strækninger mellem Holstebro og Esbjerg og mellem Skjern og Herning.

Samlet set er der tale om 156 kilometer jernbanestrækning.

Opgraderingen betyder, at de gamle analoge signaler på jernbanen forsvinder.

I stedet sendes signalet direkte til lokomotivførerens computerskærm i førerhuset af toget.

Det vil på sigt betyde en mere effektiv afvikling af trafikken og færre forsinkelser, lyder det fra Banedanmark.

- Det gamle analoge system er den største enkeltstående årsag til forsinkelser på vores jernbaner. Med det nye digitale system vil der på sigt være langt færre signalfejl og dermed flere tog til tiden til passagerne, siger direktør for Signalprogrammet i Banedanmark Kirsten Winther Jørgensen.

Der kan dog blive brug for ekstra tålmodighed til en start.

- Vi ved af erfaring, at der kan være udfordringer i starten, når vi tager et så komplekst system i brug, men vi er sammen med leverandøren klar til at rykke ud og rette op, hvis det skulle ske.

- Der vil kunne være nogle forsinkelser på strækningen. Vi beklager selvfølgelig de gener, det har for passagererne, men jeg vil understrege, at det er en kompleks opgave, siger hun.

Det er operatøren Arriva, som kører på strækningerne mellem Esbjerg og Skjern og videre til Herning. Strækningen mellem Holstebro og Skjern betjenes af Midtjyske Jernbaner.

Det nye signalsystem kan også mærkes af områdets bilister.

I forbindelse med udrulningen har Banedanmark nemlig opgraderet 73 overkørsler.

Nogle er blevet opgraderet med bomanlæg, mens andre, som før var sikret halvbomme, har fået installeret helbomme.

Frem mod 2030 udruller Banedanmark det nye signalsystem langs mere end 2600 kilometer jernbane i Danmark.

Adskillige strækninger er allerede digitaliseret i den milliardstore investering i det nye signalsystem.

Udrulningen mellem Esbjerg og Holstebro og mellem Skjern og Herning er den femte i Jylland.

Systemet, der udrulles, kaldes European Rail Traffic Management System (ERTMS) og bygger på fælleseuropæiske standarder.

