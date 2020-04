Nyt studie: Epidemi-karantæne kan trække psykiske spor langt ud i fremtiden

Forvirring, angst og langvarige psykiske vanskeligheder kan være blandt konsekvenserne af karantæne i forbindelse med sygdomsepidemier, viser engelsk studie. ”Har man først udviklet en depression, kan man ikke bare knipse med fingrene, og så forsvinder den igen,” siger psykolog

I 30 dage har Stefan Opresnik Jorlev, 39 år, ikke forladt sin lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. Her lukkede han sig inde den 5. marts, fordi han blev lam fra den øvre brystkasse og ned efter en motorcykelulykke i 2006, og lammelsen påvirker hans evne til at trække vejret dybt.

”Jeg ved ikke, hvordan jeg vil klare at blive syg af covid-19, så jeg gik ret tidligt i selvvalgt isolation,” siger han.

Han har siddet på sin terrasse. Arbejdet hjemmefra og mødtes digitalt med sine kollegaer i et firma, der udvikler medicinske hjælpemidler. Et par gange om ugen kommer en handicaphjælper, fordi det er nødvendigt. Det er langt mindre hjælp end før, og hjælperen er altid den samme for at undgå mange kontakter. Hans søster ser forbi. Hun sætter varer på terrassen og snakker med sin bror – på to meters sikkerhedsafstand, han inde, hun ude.

Indtil nu har Stefan Opresnik Jorlev haft det ret godt. Han har en evne til at få det bedste ud af enhver situation, det er siden ulykken blevet ”en slags sport”.

Men tanker om fremtiden er begyndt at presse sig på. De er mest af praktisk karakter, men praktik kan ikke skilles fra livskvalitet og andre mere følelsesbetonede aspekter af tilværelsen, når man er afhængig af hjælp.

”Jeg er begyndt at tænke over, hvordan coronaepidemien kommer til at påvirke fremtiden for folk i min situation, for den bliver dyr for velfærdsstaten. De ting, der bliver skåret i, vil også være hjælp til de handicappede, fattige, indvandrere. Det er en reel bekymring,” siger han.

I et såkaldt metastudie publiceret af det anerkendte medicinske tidsskrift the Lanceter 24 videnskabelige artikler om psykiske konsekvenser af karantæne gennemgået. Angst, ængstelse, nedtrykthed, frustration og kedsomhed var blandt de konsekvenser, der ramte en del af de undersøgte personer.

”Konklusionen er ret entydigt, at de psykiske implikationer af karantæne kan være voldsomme, udtalte og vare længe. På min arbejdsplads møder vi mange mennesker, der er i en situation som Stefans med selvvalgt isolation. Vi kan godt, blandt andet baseret på det britiske studie, være bekymrede over, hvad flere uger og måske måneders fuld selvisolation gør ved deres psykiske velbefindende,” siger Sophie Lykkegaard Ravn, forskningsansat psykolog og adjunkt hos Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter samt Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har læst studiet.

Det britiske metastudie inkluderer data fra studier af personer, som var sat i karantæne af myndighederne under blandt andet epidemierne med Sars i Canada, Kina og Taiwan, med Mers i Sydkorea og med ebola i Sierra Leone og Liberia.

I Danmark skiftede regeringen midt i marts strategi fra at forsøge at inddæmme epidemien med ny coronavirus til at afbøde. Det betød, at myndighederne ikke længere tjekker op på folk i karantæne.

Her i landet er det derfor mere eller mindre selvvalgt, når man som Stefan Opresnik Jorlov lever afsondret fra andre, oftest fordi man er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, hvis man smittes med coronavirus.

”Det er sandsynligvis mere belastende at være tvunget i karantæne end at isolere sig selv frivilligt. Men i en dansk kontekst er studiet en opringning: Vi skal være opmærksomme på disse grupper, som er i risiko for at blive meget syge ved smitte og derfor isolerer sig selv fuldt,” siger Sophie Lykkegaard Ravn.

Blandt de undersøgte personer i det britiske metastudie var der ”en høj forekomst” af psykiske forstyrrelser og problemer, blandt andet depression, stress, dårligt humør, irritabilitet og søvnløshed, skriver forskerne videre om symptomerne. Et par af studierne pegede på, at de psykiske problemer hang ved, selv længe efter at karantænen var hørt op:

”Adskillige deltagere beskrev langvarige adfærdsmæssige forandringer efter karantæneperioden som for eksempel overdreven håndvask, og at de undgik forsamlinger, og for nogle var tilbagevenden til normalitet forsinket mange måneder,” står der.

Sophie Lykkegaard Ravn peger på, at psykiske vanskeligheder kan være en konsekvens af den følelsesmæssige belastning ved at være isoleret fra andre. De kan forværres af andre og mere praktiske omstændigheder ved karantænen, der skaber yderligere stress.

Det kan eksempel være bekymringer for et ældre familiemedlem, der nu er overladt til sig selv. Det kan være tab af indkomst, hvis man mister sit job eller på anden vis rammes økonomisk. Og hvis man selv er afhængig af hjælp, kan det skabe bekymringer for både nutid og fremtid; for kan den handicaphjælper, der kommer i hjemmet, bære smitte ind? Vil der være tilstrækkelig hjælp fremover?

”Situationen kan give mange ekstra bekymringer, der kan gøre den isolerede angst, frustreret og ensom. De bekymringer, du har i dit liv, bliver ikke mindre i en situation, hvor du er helt alene. Og dem, der er sårbare i forvejen, lider endnu mere, for det er dem, der har mest at tabe i den her situation,” siger Sophie Lykkegaard Ravn.

Den slags bekymringer kan sammen med ensomheden ”overmande” en person i isolation, så de psykiske konsekvenser kan trække spor langt ud i fremtiden, siger hun.

”Hvis man først udvikler for eksempel angst eller depression, fordi man er isoleret, så forsvinder det ikke nødvendigvis igen, fordi isolationen ophører. Det britiske studie beretter om adfærdsændringer, for eksempel undvige-adfærd, der bliver ved, selv lang tid efter karantænen er ophørt. Det er selvfølgelig ikke alle, der vil opleve langvarige psykiske konsekvenser af at leve isoleret i en periode. Men har man først udvikle en depression, så kan man ikke bare knipse med fingrene, og så forsvinder den igen – det vil kræve en intervention, altså behandling,” siger hun.

Hun opfordrer til, at man i Danmark er opmærksom på, at personer i sårbare grupper på den måde er dobbelt udsatte:

”Vi hører meget fra myndighederne om, at vi skal passe på de mest udsatte i samfundet, hvad angår smittefare, men studiet her understreger, at vi i særdeleshed også skal være opmærksomme på de mulige psykiske implikationer. Vi skal være opmærksomme på den kontrast som samfund: Nok skal vi passe på mennesker i risikogrupperne, men det kan også have en psykologisk slagside.”