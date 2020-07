Nyt studie: Flere vil gå gennem livet uden at få børn

Lave fødselsrater fremover kan skyldes, at flere mænd og kvinder vil blive barnløse, viser studie.

Flere både mænd og kvinder ser ud til at skulle gå barnløse gennem livet.

Det viser et studie, som Rockwool Fondens forskningsenhed og en række europæiske universiteter står bag. Det skriver Kristeligt Dagblad.

I studiet fremgår det, at fødselsraterne er faldende i Danmark og det øvrige Skandinavien. Og det tyder på, at årsagen ikke er hverken færre fødte børn per kvinde, eller at kvinder får børn senere i livet.

Der er derimod flere, som ser ud til aldrig at få børn.

Det kan der være flere årsager til, påpeger Peter Fallesen, der er seniorforsker ved Rockwool Fondens forskningsenhed og medforfatter på studiet.

- Det kan skyldes, at vi som samfund i højere grad har mistet smagen for at få børn. Så der er flere af os, der ikke ønsker at få børn i vores liv. Den anden side kan være, at man et stykke hen ad vejen skal have en at få børnene med, men vi ved, at vi i højere grad end tidligere bor selv, siger han.

Han henviser også til, at der kan ses en sammenhæng mellem den økonomiske situation og antallet af nyfødte.

- Vi får færre børn under lavkonjunkturer, og det virker til, at den lavkonjunktur, som finanskrisen skabte, har sat sig fast i en eller anden grad, siger Peter Fallesen.

Om folk selv vælger at leve uden børn og i givet fald hvorfor, eller om det er eksempelvis dårlig fertilitet, der fører til barnløshed, forventes et forskningsprojekt i efteråret at kunne besvare.

I undersøgelsen er der lavet en fremskrivning, der viser, at kvinder, som er født til og med årgang 1988 i gennemsnit forventes at få 1,82 børn.

Generationen født ti år tidligere - i 1978 - ventes derimod at snit at få 1,92 børn per kvinde.

Ikke fordi kvinder føder færre børn, men fordi flere simpelthen ikke får børn.

Hvis den fremskrivning holder, kan 21 procent af kvinderne født i 1988 være barnløse som 45-årige mod 17 procent blandt generationen født ti år tidligere.

Udviklingen i befolkningssammensætning sker langsomt, men den kan på langt sigt ifølge Peter Fallesen ende med at betyde, at der er færre mennesker i den arbejdsdygtige alder og flere på pension.

- Det har indflydelse blandt andet på samfundsøkonomien, både fordi der er flere udgifter til den ældre befolkning, og fordi der er færre til at gå på arbejde og finansiere velfærdsstaten, siger han.

Der er generelt flere barnløse mænd end kvinder i Danmark.

/ritzau/