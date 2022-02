Nyt studie: Hver fjerde kvinde udsat for partnervold

Mere end hver fjerde kvinde har været udsat for fysisk eller seksuel partnervold, viser tal fra WHO.

Mere end hver fjerde kvinde på verdensplan - nærmere bestemt 27 procent - har været udsat for fysisk eller seksuel partnervold.

I Danmark gælder det 23 procent.

Det viser et nyt studie fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), skriver netmediet Videnskab.dk.

De adspurgte kvinder er mellem 15 og 49 år.

Studiet er en samling af 366 udvalgte undersøgelser, der er lavet på tværs af 161 lande. Et såkaldt systematisk review.

Og det er meget pålideligt, vurderer Dan Meyrowitsch, lektor ved afdelingen for Global Sundhed ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

- Jeg har ikke umiddelbart grund til at tro, at tallene ikke holder. Det er et stærkt studie med et standardiseret design. Man kan altid diskutere, hvilke former for bias, der er, når man spørger ind til meget følsomme emner. Men mit umiddelbare indtryk er, at det her er det bedste, man kan få, siger han.

Ifølge studiet begynder volden tidligt.

24 procent af kvinder mellem 15 og 19 år, som har eller har haft en partner, fortæller at de har oplevet overgreb.

WHO's undersøgelse samler svar fra omkring to millioner kvinder på verdensplan.

Undersøgelserne er følge Videnskab.dk håndplukket ud fra nogle kriterier, som gør, at svarene kan strømlines.

Kvinderne svarer således på, om de i deres parforhold har været udsat for fysisk vold eller seksuel vold.

Enten i form af handlinger, som har kunnet skade dem fysisk - eller om de mod deres vilje har været tvunget til sex.

Ifølge forskerne bag er forekomsten af partnervold størst i verdensdelen Oceanien, som rummer blandt andet Australien og New Zealand.

Her rapporterer i gennemsnit 49 procent af kvinderne mellem 15 og 49 år, at de har været udsat for partnervold.

Omvendt svarer 16 procent det samme i Centraleuropa og 18 procent i Centralasien.

Undersøgelserne, som indgår i studiet, er blevet besvaret mellem år 2000 og 2018.

Forskerne advarer om, at pandemien højst sandsynligt har forværret situationen og øget omfanget af partnervold.

Undersøgelsen inkluderer ikke psykisk vold.

